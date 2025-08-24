TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây cung cấp bóng cười cho khu vực Bùi Viện

Tối 23/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến nhiều địa điểm kinh doanh ở phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng.

Vào các ngày 15/7 và 21/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các địa điểm kinh doanh ở phường Bến Thành, Quận 1 (cũ), gồm hộ kinh doanh Nameless (địa chỉ 5-7 đường Bùi Viện) và quán Bosin (địa chỉ lầu 1, số 6 Bùi Viện) có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

Tại hộ kinh doanh Nameless lúc đó đang có hành vi tàng trữ 4 dụng cụ hút khí Shisha, 21 hũ thuốc Shisha đã qua sử dụng, 94 bao thuốc Shisha chưa qua sử dụng, 8 bình kim loại màu đen loại 3kg nghi vấn chứa khí N₂O, 4 bình kim loại màu xanh loại 10kg nghi vấn chứa khí N₂O.

Tại quán Bosin, đoàn kiểm tra phát hiện 6 bình kim loại màu đen loại 3kg nghi vấn chứa khí N₂O.

Các đối tượng khai nhận hoạt động bán bóng cười được tổ chức theo quy trình bắt đầu từ việc nhân viên sẽ order ghi nhận yêu cầu, bộ phận phục vụ bơm khí N₂O vào bóng cao su và mang ra cho khách, việc tính tiền được ghi nhận bằng phần mềm theo từng bàn. Doanh thu từ bóng cười được cộng dồn và phân chia theo thỏa thuận nội bộ, trong đó có cơ chế trích tỷ lệ phần trăm doanh thu từ bóng cười cho nhân viên.

Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, biết rõ mặt hàng bóng cười là mặt hàng cấm kinh doanh nếu đưa vào người sẽ gây tác hại cho sức khỏe của con người nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi tại quán Bosin và Hộ kinh doanh Nameless có dấu hiệu tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thu lợi bất chính số tiền lớn. Do đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can với những cá nhân có liên quan.

Các đối tượng khai nhận là đầu mối cung cấp khí cười cho khu vực Bùi Viện, phường Bến Thành từ năm 2019 đến nay, số tiền thu lợi lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các bình khí cười bị thu giữ trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã khởi tố 2 đối tượng nêu trên về hành vi "buôn bán hàng cấm" theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, không được phép sử dụng, kinh doanh, mua bán các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh, cấm sử dụng, trong đó có mặt hàng bóng cười (khí N₂O).

Trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho mọi người dân./.

TP Hồ Chí Minh: Bắt 31 đối tượng chuyên bán “bóng cười” cho nhà hàng, quán bar Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, 31 đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng.