Quảng Trị: Xử lý thành công quả bom nặng hơn 240kg

Ngày 24/9, đại diện Tổ chức nhân đạo Quốc tế chuyên khắc phục hậu quả bom mìn (MAG) cho biết, Đội cơ động của MAG đã xử lý thành công quả bom nặng hơn 240kg được người dân phát hiện tại tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, chị Hồ Khuôn, trú tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị khi đi bắt cá ở suối trên địa bàn xã thì phát hiện một vật thể nghi là bom nằm ven bờ, cách Quốc lộ 12A khoảng 20m.

Ngay sau đó, chị Khuôn đã trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương để tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và liên hệ với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội cơ động của MAG đã tiếp cận khu vực phát hiện bom để đánh giá, tìm phương án xử lý.

Các chuyên gia xác định, đây là bom MK82 tồn sót sau chiến tranh, nặng 241 kg có bán kính sát thương khoảng 1,5km. Sau khi đánh giá tình hình, Đội cơ động của MAG đã lên phương án và tiến hành di dời quả bom an toàn đến khu vực chờ hủy nổ.

Ông Đinh Lương, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Dân Hóa cho biết, nhiều quả bom chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh đã được người dân phát hiện tại địa bàn.

Riêng Tổ chức MAG đã xử lý an toàn, thành công hơn 10 quả bom lớn được phát hiện trên địa bàn xã./.

