Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch lúa trong mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, những ngày qua, Đồn Biên phòng Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Thực hiện Chương trình" Ngày thứ Bảy về bản," và “Ngày Chủ nhật tình nguyện,” trong hai ngày 1-2/11, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh đã hỗ trợ bà con ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị thu hoạch lúa tránh thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng.

Các ruộng lúa tại thôn A Quan, thôn A Rồng đã chín rộ, trong khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt gây thiệt hại. Các chiến sỹ biên phòng đã hỗ trợ bà con nơi đây thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đồn Biên phòng Thanh cũng đã huy động lực lượng ứng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân; tổ chức sơ tán, di dời người dân ở vùng xung yếu; giúp dân gia cố nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức giúp chằng chống trường học, trụ sở, các công trình công cộng, trực tại các điểm giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao; khắc phục các điểm sạt lở, vệ sinh môi trường…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh, những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, củng cố thêm niềm tin, tình cảm gắn bó quân-dân nơi biên giới.

Trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, là điểm tựa vững chắc cho nhân dân nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến ngày 2/11, mưa lũ những ngày qua đã khiến 6 người chết; 1 người mất tích; 4 người bị thương; hơn 162ha hoa màu bị thiệt hại; 2.055m kênh mương, 9.000m bờ sông bị hư hỏng, sạt lở. Toàn tỉnh hiện có trên 106 điểm với 3.695 hộ bị ngập lụt; 103 điểm/ 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học và 33 điểm sạt lở.

Tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động các phương án ứng phó; phối hợp với các lực lượng quân đội, công an, biên phòng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống cho nhân dân…/.

Mưa lớn, nhiều địa phương phía Bắc tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt Tính đến 13 giờ ngày 31/10, tỉnh Quảng Trị có 32 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ; trên 77 điểm ngập lụt tại các tuyến đường giao thông liên xã, thôn.