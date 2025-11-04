Quảng Trị: Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt do lũ khi đi khai thác rừng tràm

Chiều 4/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang giải cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt do mưa lũ khi đi khai thác rừng tràm.

Trước đó, vào trưa 4/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 nhận được thông tin về việc 3 người bị mắc kẹt tại đập tràn xã Hiếu Giang gồm: M.V.P (sinh năm 1992), L.V.D (sinh năm 1986), V.V.V (sinh năm 1983), đều trú tại tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã phối hợp với Công an xã Hiếu Giang triển khai phương tiện và lực lượng lên phương án cứu hộ. Đến 12 giờ 48 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa 3 người dân trên vào bờ an toàn.

Thời gian qua, tại xã Hiếu Giang đã xảy ra nhiều trường hợp bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ do người dân đi bắt dế, đánh cá… Các lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin mưa lũ, hạn chế qua lại tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu do lũ lụt để đánh cá, vớt củi, bắt dế… nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng./.

