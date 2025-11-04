Lâm Đồng: Sửa chữa điện máy, điện lạnh miễn phí cho người dân vùng lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng nghìn hộ dân tại các xã, phường như Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thắng… của tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng nặng về tài sản, đặc biệt là các thiết bị điện, điện tử thiết yếu trong sinh hoạt.

Để chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, một nhóm kỹ thuật viên lành nghề, thợ điện lạnh ở nhiều cơ sở sửa chữa điện máy, điện lạnh tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau kêu gọi, liên kết và tổ chức sửa chữa miễn phí thiết bị cho người dân vùng lũ.

Khoảng sân rộng rãi, khô thoáng của nhà thờ Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, những ngày này trở thành “xưởng sửa chữa dã chiến.” Từng nhóm kỹ thuật viên điện, điện lạnh từ các cơ sở trong địa phương tập kết về đây, tất bật giúp người dân khắc phục thiết bị hư hỏng sau lũ.

Trên nền sân, hàng chục chiếc tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, quạt, tivi… được xếp ngay ngắn chờ “hồi sinh.” Tiếng máy sấy, tiếng tua vít xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng tạo nên khung cảnh lao động khẩn trương mà ấm áp.

Xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết hư hỏng để sửa chữa máy giặt, tủ lạnh miễn phí cho người dân vùng ngập lũ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Anh Nguyễn Ngọc Công Khanh - Công ty Điện tử, điện lạnh Hà Khanh, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khi mưa lũ tạm ổn định, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, kiểm kê đồ dùng thì cũng là lúc phát hiện nhiều thiết bị hư hỏng.

Từ lời kêu gọi trong nhóm của Điện lạnh Phan Thiết, các anh em quyết định tập trung lại một điểm và tổ chức sửa chữa miễn phí giúp người dân. Người dân chỉ cần điện thoại báo cần sửa thiết bị gì và cho địa chỉ, nhóm sẽ vào tận nhà chở ra điểm tập kết. Sau khi sửa xong sẽ vận chuyển về tận nhà cho người dân.

Đa phần các thiết bị hỏng do bị ngấm nước, ẩm bo mạch, hỏng rơ-le khởi động hoặc cháy động cơ. Các kỹ thuật viên vừa cẩn thận tháo linh kiện, vừa tranh thủ hong khô máy dưới nắng để kịp tiến độ.

Chỉ trong vòng 3 ngày (1-3/11), khoảng 20 kỹ thuật viên điện lạnh, điện tử đã sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bàn giao tận nhà hơn 300 chiếc tủ lạnh, máy giặt, quạt cho người dân. Họ còn hướng dẫn người dân cách kiểm tra, bảo quản an toàn hệ thống điện trong nhà, tránh nguy cơ chập cháy hoặc tai nạn điện sau mưa lũ.

Anh Nguyễn Ngọc Giàu, Công ty Điện tử, điện lạnh Ngọc Giàu, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thời điểm này, người dân đang khó khăn nên nhóm không thu bất cứ phí gì, đồng thời còn tận dụng những mô tơ, hay các linh kiện cũ nhưng còn dùng được để thay thế. Ngoài việc duy trì sửa chữa tại điểm tập kết, nhóm còn tổ chức các tổ sửa chữa lưu động tại vùng ở sâu, xa trong khu dân cư hoặc loại thiết bị quá lớn, khó vận chuyển.

Các bạn trẻ vẫn luôn thể hiện nhiệt huyết và cống hiến cho cộng đồng dù cuộc sống bản thân vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thấy việc làm tốt của nhóm sửa chữa điện lạnh, nhiều thanh niên trong xóm đã tình nguyện tham gia làm khuân vác, đi tiếp nhận máy móc hỏng và bàn giao về tận nhà cho người dân sau khi được sửa chữa. Việc làm của các tình nguyện viên đã nhận được sự cảm mến của người dân vùng lũ.

Anh Huỳnh Tân Thạnh, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, thấy số lượng thiết bị hư hỏng nhiều, anh em phải khuân vác và vận chuyển nặng nên đã tham gia hỗ trợ. Mỗi ngày, cả nhóm đi nhận và giao từ 50-70 tủ, máy các loại.

Ông Trương Tiến Đức, tổ 6, khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng cho biết, rất cảm kích trước việc làm của các bạn trẻ. Biết tin có nhóm điện lạnh sửa chữa tủ lạnh, máy giặt miễn phí ở dưới nhà thờ nhưng vì xa quá mà thêm nữa mọi thứ còn ngổn ngang nên chưa thể chở đi.

Nhưng sau khi điện thoại, các cháu đã tới hỗ trợ chở vào buổi sáng và chiều đã sửa xong, chờ về tận nhà. Mọi người rất mừng vì vừa tiết kiệm được một khoản để lo việc khác và hơn hết là các bạn trẻ biết yêu thương, san sẻ khó khăn với mọi người.

Những ngày qua, trong lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai mới càng thấy rõ giá trị của tình quân dân, nghĩa đồng bào. Đã có rất rất nhiều sự sẻ chia, hoạt động hướng về người dân vùng lũ.

Từ hành động xuyên đêm, lội nước cứu người, đến những suất ăn, nước uống, nhu yếu phẩm được chuyển liên tục mỗi ngày vào rốn lũ hay những hoạt động hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Đó là động lực tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu và người dân vùng lũ vực dậy, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Để kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trích kinh phí từ nguồn vận động để hỗ trợ các xã, phường bị thiệt hại trên địa bàn với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng; trong đó, 6 xã, phường bị thiệt hại mức độ nặng được trao 1 tỷ đồng/xã, phường; 8 xã bị thiệt hại mức độ trung bình trao 500 triệu đồng/xã.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn thăm, động viên hỗ trợ lực lượng khắc phục sạt lở, thiên tai; tặng quà cho các hộ gia đình tại một số địa phương bị thiệt hại nặng; thăm, hỗ trợ 3 gia đình có người bị tử nạn do mưa lũ…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hướng dẫn, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai. Với tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã vận động quyên góp hỗ trợ lẫn nhau trên 10 tấn lương thực và nhu yếu phẩm để kịp thời cứu trợ cho người dân trong vùng bị thiên tai.

Từ ngày 26/10 đến 2/11, tại Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kéo dài, một số khu vực có lượng mưa trên 150mm gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều xã, phường. Các hồ chứa như Sông Quao, Đá Bạc, Sông Lũy phải xả điều tiết, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm chết 3 người (xã D’Ran, phường Hàm Thắng, xã Tuy Phong). Có 3.972 căn nhà bị ngập, hư hỏng; nhiều hộ dân phải sơ tán, trong đó xã Hàm Thuận có hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng nặng.

Mưa lũ cũng gây hơn 7.300 ha cây trồng bị thiệt hại, gần 5 ha nuôi trồng thủy sản và hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 20 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị ngập, hư hỏng cầu, cống.../.

