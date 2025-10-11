Hàng trăm nhân lực xuyên đêm sửa chữa nền đường ray bị lũ cuốn trôi

Hàng trăm nhân lực, máy móc thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, xuyên đêm để sớm khắc phục vị trí đường sắt bị lũ cuốn trôi nền đường ở xã Trung Giã (thành phố Hà Nội) trên tuyến đường sắt Đông Anh-Quán Triều.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), do bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây lũ trên diện rộng, nước lũ những ngày qua đã gây xói lở nghiêm trọng đoạn đường sắt từ Km16+700-Km18+300 trên địa bàn xã Trung Giã thuộc tuyến đường sắt Đông Anh-Quán Triều.

Có 3 vị trí bị nặng nhất, trong đó có vị trí nước lũ làm trôi toàn bộ nền đường kéo dài 40m, sâu khoảng 4m, ray bị trơ khung thép, nước lũ chảy xiết qua về phía hạ lưu khiến tuyến đường sắt tê liệt hoàn toàn.

Để khắc phục vị trí này nhằm thông tuyến nhanh nhất, VNR đã vận chuyển đá hộc từ các mỏ đá đường sắt khu vực Đồng Mỏ, Thịnh Châu, Phúc Yên về đổ đá, thả rọ đá, lấp vào các điểm xói lở. Sau đó, các đơn vị sẽ sửa ray, thay tà vẹt để khôi phục khai thác tạm thời.

Đến nay, VNR đã khắc phục xong 2 điểm để có thể chạy tàu chở đá, vật tư tiếp cận vị trí nặng nhất, tập trung cứu chữa khắc phục xói lở.

“Mục tiêu trước mắt ngăn dòng lũ thượng lưu không tràn qua nền đường, bảo đảm an toàn cho khu dân cư hạ lưu; sau đó triển khai phục hồi đường ray, khôi phục chạy tàu,” lãnh đạo VNR nhấn mạnh.

Về lâu dài, VNR sẽ kiến nghị giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2, trong đó có xây cống thoát lũ tại khu vực nền đường bị xói, nhằm bảo đảm thoát nước nhanh, tránh ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường sắt và đời sống người dân khu vực./.

