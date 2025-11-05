Điện lực Đà Nẵng kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện trước bão số 13

Sáng 5/11, Công ty Điện lực thành phố Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ công tác gồm hàng trăm kỹ sư, công nhân về các địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hư hại sau mưa lũ và triển khai ngay các biện pháp cấp bách, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng điện và an toàn hệ thống lưới điện trước khi bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền.

Các đoàn công tác của Công ty Điện lực Đà Nẵng yêu cầu các Đội quản lý điện khu vực tăng cường các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn trên các tuyến đường dây tải điện, các trạm biến áp, gia cố bằng dây cáp các điểm xung yếu, nền đất yếu có nguy cơ xảy ra đổ ngã trụ điện, gây mất an toàn lưới điện.

Đối với các trạm biến áp phụ tải, lãnh đạo Công ty điện lực chỉ đạo các Đội quản lý khu vực trong toàn thành phố thường xuyên tiến hành vệ sinh trạm, lấy trở nối đất đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, khẩn trương thay thế các thiết bị không đảm bảo độ an toàn cho phép trên tất cả các tuyến đường dây 0,4 KV, 22KV và 35KV. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn với bão lũ phải ổn định một ngày trước khi bão số 13 vào đất liền.

Các đoàn công tác của Công ty Điện lực Đà Nẵng và các Đội quản lý điện khu vực tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống dây giằng néo cột tại các tuyến đường dây đi qua vùng trũng thấp, nền đất yếu để thực hiện các biện pháp gia cố.

Các kỹ sư, công nhân kiểm tra quy trình ứng phó và xử lý kỹ thuật tại các trạm biến áp, xử lý hệ thống bơm chống ngập tại các trạm 110kV để đảm bảo an toàn trong mưa bão số 13 đang chuẩn bị vào đất liền.

Trước đó, sau 2 trận bão lũ liên tiếp, gây mất điện ở nhiều địa phương trong toàn thành phố, nhất là ở khu vực miền núi, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã huy động gần 1000 kỹ sư, công nhân khẩn trương khôi phục, sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn toàn thành phố.

Nhờ vậy, đến chiều 4/11, thành phố Đà Nẵng chỉ còn hơn 1.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số khách hàng./.

