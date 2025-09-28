Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Ngày 28/9, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc miền Trung, đoạn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Bualoi).

Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe tuyệt đối làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo khi lưu thông. Trường hợp xe gặp sự cố, tài xế cần nhanh chóng đưa phương tiện vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe ít nhất 150m và gọi đường dây nóng 19008099 để được hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, trong thời gian bão số 10 dự kiến đổ bộ từ 19h hôm nay (28/9) tại khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên tuyến cao tốc, chủ động rời đường để tìm nơi tránh trú an toàn, chỉ tiếp tục hành trình sau khi bão tan./.