Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức tới Việt Nam

Chiều 28/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra đón đoàn ở Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Tháp tùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam có: ông Ivan Ivanovich Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia; ông Alexander Mikhailovich Babakov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia; ông Alexey Gennadievich Nechayev, Lãnh đạo khối Đảng chính trị “Những con người mới” Duma Quốc gia; ông Vladimir Vladimirovich Gutenev, Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Duma Quốc gia; ông Sergey Vladimirovich Kabyshev, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Giáo dục đại học Duma Quốc gia; bà Olga Mikhailovna Kazakova, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Duma Quốc gia; ông Vasily Ivanovich Piskarev, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Duma Quốc gia; ông Sangadzhi Andreevich Tarbaev, Chủ nhiệm Ủy ban Du lịch và Phát triển hạ tầng du lịch Duma Quốc gia; ông Maxim Anatolievich Topilin, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách kinh tế Duma Quốc gia; ông Nikolay Grigorievich Shulginov, Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia; ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin sinh năm 1964. Ông có bằng Tiến sỹ khoa học kỹ thuật; Tiến sỹ luật học.

Ông Vyacheslav Volodin từng trải qua các vị trí công tác: Đại biểu Hội đồng thành phố Saratov (1990-1992); Phó Chủ tịch thành phố Saratov (1992-1994); Phó Chủ tịch Hạ viện vùng Saratov (1994-1996); Đại biểu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Liên bang Nga khóa III thuộc khối “Tổ quốc-Toàn Nga” (1999-2001); Lãnh đạo khối “Tổ quốc-Toàn Nga” (2001-2003); Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khóa IV (2003-2007), khóa V (2007-2010); Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga (2010-2011); Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga (2011-2016).

Từ 10/2016 đến nay, ông Vyacheslav Volodin là Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, Ủy viên thường trực Hội đồng an ninh Liên bang Nga.

Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đến Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết chuyến thăm lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đến Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga, diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam-Nga cũng như với mỗi nước như 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga, 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng lớn, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam (tháng 6/2024) và chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga (tháng 5/2025).

Quốc hội hai nước với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Tại phiên họp lần này, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác cũng như trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong hợp tác song phương trong giai đoạn hiện nay, nhất là thúc đẩy tìm động lực mới, khai thác hiệu quả những lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo mà chưa tận dụng được hết để thực hiện mục tiêu “làm mới quan hệ”, nâng tầm hợp tác. Đây là phiên họp thứ 4 của Ủy ban./.

