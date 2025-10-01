'Good Morning Vietnam': Lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn qua âm nhạc

Hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” năm 2025 sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc của bộ đôi huyền thoại Secret Garden đến với khán giả Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc.

Âm nhạc đỉnh cao hướng đến mục tiêu thiện nguyện

Ra mắt từ năm 2023, “Good Morning Vietnam” là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên, với sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.

Nghệ sỹ kèn Kenny G đến Việt Nam biểu diễn trong chương trình "Good Morning Vietnam." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hai sự kiện trước đó đã tạo tiếng vang gồm “Kenny G Live in Vietnam” (11/2023) mở màn chuỗi chương trình, và “BOND Live in Vietnam” (10/2024) với toàn bộ doanh thu từ vé được dành ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Sau hai mùa thành công vang dội, “Secret Garden Live in Vietnam” là cột mốc tiếp nối hành trình đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam của dự án Good Morning Vietnam, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Ông Lê Quốc Minh cho hay năm nay, Secret Garden kỷ niệm 30 năm thành lập nên buổi biểu diễn này càng thêm đặc biệt. Âm nhạc của Secret Garden không còn xa lạ với chúng ta. Bởi ít nhất ai cũng từng nghe bài hát “You raise me up.”

Giống như những năm trước, khoản tiền thu được từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện - một mục đích nhân văn được Báo Nhân Dân duy trì. Hơn nữa, sau buổi biểu diễn, Secret Garden cũng sẽ quay một video ca nhạc (MV) để quảng bá cho du lịch Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ về chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Được biết, lợi nhuận từ dự án “Good Morning Vietnam” trong năm đầu tiên đã được dành cho Quỹ Hạt giống Việt. Năm thứ hai, sự kiện diễn ra vào đợt bão Yagi đổ bộ nên lợi nhuận được Báo Nhân Dân đóng góp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các nạn nhân thiên tai.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Lê Quốc Minh cho hay Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam cam kết tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với khán giả Việt, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

“Với vai trò là một cơ quan truyền thông lớn, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện. Trên khắp đất nước ta còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần được sẻ chia,” ông Minh nói.

Sức hút bền bỉ của Secret Garden

Ông Lê Quốc Minh khẳng định chương trình “Good Morning Vietnam” đã tạo được những dấu ấn nhất định trong đời sống văn hóa. Nhiều ban nhạc quốc tế đến Việt Nam biểu diễn, nhiều chương trình của Việt Nam với quy mô lớn đã diễn ra nhưng môtip gắn kết bằng âm nhạc thuần túy là nhạc cụ thì cũng không có nhiều chương trình đi theo một sợi dây xuyên suốt như thế này.

Với “Secret Garden Live in Vietnam,” lần đầu tiên khán giả Việt được thưởng thức trực tiếp “tượng đài” dòng nhạc hòa tấu New Age. Đây có thể coi là một khoảnh khắc để tuổi trẻ ngày xưa và hiện tại cùng soi vào chung một chiếc gương duy mỹ.

Thông tin về chương trình tại Việt Nam được ban nhạc chia sẻ trên Fanpage.

Secret Garden đã neo vào ký ức nhiều thế hệ người nghe ở Việt Nam từ cuối thập niên 1990, khi đĩa CD xách tay và băng cassette còn nằm trên kệ gỗ các quán càphê, cho tới thời âm nhạc trực tuyến chỉ cần một lướt nhẹ trên phím điện thoại.

Những năm cuối thế kỷ trước, khi thông tin âm nhạc quốc tế chủ yếu đi theo đường băng đĩa và báo giấy, truyền hình, Secret Garden xuất hiện không ồn ào: Một “Nocturne” gần như không lời, tiếng violin mảnh như sợi chỉ, vòng hợp âm piano tối giản và lắng đọng. Không gian thính phòng đã có một lối đi riêng cho đại chúng. Thay vì đòi hỏi nền tảng học thuật, âm nhạc của hai nghệ sỹ Secret Garden hướng thẳng đến cảm xúc, mời gọi người nghe bước vào bằng trực giác.

Secret Garden đến với Việt Nam qua nhiều lộ trình. Với thế hệ 8X-9X, album “Songs from a Secret Garden” từng là vật phẩm được chuyền tay, còn “Adagio”, “Passacaglia”, “Song from a Secret Garden” vang lên trong các quán cà phê yên tĩnh. Ở các trường nghệ thuật, những bản chuyển soạn cho song tấu, trio, tứ tấu dây dần xuất hiện; dàn nhạc bán chuyên có thêm chất liệu tập luyện “đẹp mà không quá khó,” giúp người học kỹ năng cơ bản tiếp cận thẩm mỹ thính phòng nhiều cảm xúc.

Bước sang đầu những năm 2000, “You raise me up” đưa Secret Garden “bước ra đại lộ”: Giai điệu được hàng trăm nghệ sỹ trình bày, trở thành nhạc phẩm “nghi lễ” trong các buổi lễ tốt nghiệp, gây quỹ hay những khoảnh khắc cộng đồng cần một điểm tựa tinh thần.

Đến thế hệ 2K, trong không gian số, Secret Garden xuất hiện như “soundtrack thầm lặng” cho các đêm học thi, chuyến xe đêm liên tỉnh hay những giờ tập kỹ thuật của các nhạc công trẻ. Bản “Serenade to Spring” thường được chọn mở đầu danh sách phát vì khả năng trấn tĩnh, “Prayer” trở thành bài tập rung tay trái phổ biến. Trên các diễn đàn dàn nhạc trẻ, Secret Garden là điểm gặp thẩm mỹ với độ trong trẻo, tiết chế, đề cao đường giai điệu và từ đó mở đường tới Mozart, Debussy hoặc Arvo Pärt.

Khi “Good Morning Vietnam” công bố khách mời năm nay là Secret Garden, mục tiêu dường như không dừng ở một “đêm diễn lịch sử”, mà hướng tới việc thiết lập một hạ tầng thẩm mỹ bền vững cho công chúng yêu hòa tấu và giao hưởng./.

Nhóm Secret Garden lần đầu mang âm nhạc của 'khu vườn bí mật' đến Việt Nam Sau gần ba thập kỷ chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc trên toàn thế giới, ban nhạc Secret Garden lần đầu tiên đến với khán giả Việt Nam qua chương trình “Good Morning Vietnam.”



“Secret Garden Live in Vietnam” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.