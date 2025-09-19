Nhóm Secret Garden lần đầu mang âm nhạc của 'khu vườn bí mật' đến Việt Nam

Ban nhạc Secret Garden nổi tiếng thế giới với những bản nhạc “chữa lành” như “You raise me up,” “Nocturne” sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam.”

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam chính thức công bố chương trình này.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình khẳng định đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc.

Với sự kiện này, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với khán giả Việt, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ về chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sau đêm nhạc, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của đất nước đến khán giả quốc tế, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, một điểm chung của các nghệ sỹ xuất hiện trong dự án “Good Morning Vietnam” là họ đều mang tới những tác phẩm nhạc không lời. Vốn dĩ, nhạc không lời rất kích thích trí tưởng tượng của khán giả.

“Ngay từ cái tên Secret Garden của nhóm đã vô cùng gợi hình. Chúng tôi sẽ mang đến một sân khấu đặc biệt, đưa công chúng bước vào khu vườn bí mật bằng âm nhạc và ánh sáng. Sân khấu sẽ rất mềm mại, lãng mạn và gợi cảm. Tôi tin rằng, đây sẽ là một trong những sân khấu đẹp nhất của Secret Garden,” Tổng đạo diễn chia sẻ.

Một điểm đặc biệt nữa là Ban tổ chức đã dành những điều kiện tốt nhất, hiện đại nhất về âm thanh, ánh sáng cho đêm nhạc.

Theo Chủ tịch IB Group Nguyễn Thùy Dương, Ban tổ chức đã nhập khẩu một hệ thống âm thanh hiện đại vào bậc nhất thế giới, từng được những nghệ sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới sử dụng, như Black Pink, Taylor Swift, Coldplay... Ngay cả Secret Garden cũng ngạc nhiên khi đêm nhạc được trang bị một hệ thống âm thanh hiện đại như vậy.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam (phải) và Chủ tịch IB Group Nguyễn Thùy Dương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo đó, gần 30 tác phẩm sẽ được nhóm nhạc Secret Garden biểu diễn, được chia làm ba chủ đề: Thiên nhiên, cảnh đẹp; quan hệ với con người; văn hóa.

Secret Garden là bộ đôi nhạc sỹ-nghệ sỹ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm được biết đến trên khắp toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với ca khúc “Nocturne” - một tác phẩm gần như không lời nhưng vẫn chinh phục công chúng nhờ chiều sâu thính phòng và diễn tấu giàu biểu cảm, mở ra bản sắc âm nhạc trữ tình-cổ điển-New Age đặc trưng của họ. Chiến thắng này mở đường để bộ đôi trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay “Songs from a Secret Garden” (1996) nhanh chóng tạo ảnh hưởng, đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age tới 101 tuần. Nhiều bản trong album còn đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật - chẳng hạn “Adagio” vang lên trong tác phẩm “2046” của đạo diễn Vương Gia Vệ cho thấy sức khuếch tán thẩm mỹ thính phòng ra ngoài phạm vi phòng hòa nhạc truyền thống. Bước sang 2025, album được tái bản kỷ niệm 30 năm, khẳng định tính thời sự của di sản âm thanh Secret Garden với lớp khán giả mới.

Thông tin về chương trình tại Việt Nam được ban nhạc chia sẻ trên Fanpage.

“You raise me up” (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sỹ thu âm lại - từ Josh Groban tới Westlife - và bước vào đời sống văn hóa đại chúng như “dàn hợp xướng cảm xúc” của các lễ tốt nghiệp, sự kiện tôn vinh, hay những khoảnh khắc cần nâng đỡ tinh thần. Phiên bản của Westlife đạt quán quân UK Singles Chart (2005), đưa một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa - ví dụ điển hình cho khả năng bắc cầu giữa thính phòng và pop.

“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu Thủ đô Hà Nội./.

Huyền thoại saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với vẻ đẹp vừa bình yên, lãng mạn vừa hào hùng, cổ kính trên nền bản nhạc quen thuộc “Going Home” của nghệ sỹ saxophone Kenny G.

Ra mắt từ năm 2023, “Good Morning Vietnam” là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng khởi xướng và tổ chức thường niên, với sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới. Hai sự kiện trước đó đã tạo tiếng vang gồm “Kenny G Live in Vietnam” (11/2023) mở màn chuỗi chương trình, và “Bond Live in Vietnam” (10/2024) với toàn bộ doanh thu vé được dành cho mục đích thiện nguyện.