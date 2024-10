Tứ tấu đàn dây BOND: Tự hào khi được biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam

Bốn thành viên tứ tấu đàn dây BOND đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình “BOND Live in Vietnam” vào tối 5/10 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ London (Anh) tới Hà Nội, chiều 4/10, BOND đã có cuộc trò chuyện với báo chí về những cảm xúc đặc biệt dành cho chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện này.

- Chào mừng các nghệ sỹ đã đến với Việt Nam. Được biết, đây là lần thứ ba BOND đến Việt Nam biểu diễn. Các chị có cảm xúc như thế nào đối với show diễn lần này?

Elspeth Hanson: Chúng tôi được xem một đoạn phim về hậu quả của cơn bão số 3 vừa quét qua khu vực phía Bắc Việt Nam. Đó là những hình ảnh gây xúc động mạnh: Gió thổi tung mái nhà, cây cối đổ rạp, sạt lở đất và có những người thiệt mạng. Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi có theo dõi tin tức về cơn bão trên báo đài ở Anh nhưng khi xem đoạn phim do các phóng viên Việt Nam ghi hình thì chúng tôi hiểu rõ tình hình hơn và đều có cảm xúc rất mạnh. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của các nạn nhân.

Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được biểu diễn tại Việt Nam lần này bởi toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được Ban tổ chức ủng hộ cho những người gặp khó khăn do bão lũ. Chúng tôi rất vui vì có thể góp phần giúp đỡ mọi người thông qua chương trình nghệ thuật nhân văn này.

Xin được tiết lộ một chút là show diễn lần này sẽ có rất nhiều năng lượng và sự mới mẻ.

- Với ý nghĩa nhân văn đó, các chị có suy nghĩ như thế nào về sức mạnh của sự hàn gắn và kết nối con người thông qua âm nhạc?

Gay-Yee: Sức mạnh hàn gắn tâm hồn và kết nối con người của âm nhạc là điều không cần phải nghi ngờ. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ sự tự hào khi có thể dùng âm nhạc của mình để góp phần làm một việc có ý nghĩa cho xã hội.

- Được biết các chị sẽ mặc áo dài trong chương trình “BOND Live in Vietnam.” Liệu đó có phải là một khó khăn không vì các chị đều là những nghệ sỹ chơi nhạc cụ, cần sự thoải mái khi cử động?

Eos Counsell: Chúng tôi rất vinh dự khi được yêu cầu mặc trang phục truyền thống Việt Nam vì đây là bộ áo rất thanh lịch và đẹp. Đây cũng là điều chưa từng có trong lịch sử lưu diễn ở nước ngoài của nhóm.

Tania Davis: Phụ nữ Việt Nam trông rất phong cách trong trang phục truyền thống của họ, nên chúng tôi rất háo hức được mặc áo dài để biểu diễn. Ngay sau đây chúng tôi sẽ có một buổi thử trang phục với nhà thiết kế. Họ sẽ giúp chúng tôi chỉnh sửa phần vai và cánh tay để có thể chơi nhạc thoải mái.

- Đây là lần thứ ba BOND đến Việt Nam. Các chị có thể chia sẻ ấn tượng của mình về đất nước và con người Việt Nam được không?

Tania Davis: Nhóm đã từng diễn cùng nhiều nghệ sỹ khác trong các chương trình vào năm 2015 và 2016. Tất nhiên mỗi lần đến Việt Nam, chúng tôi biểu diễn ở một địa điểm khác nhau nên chúng tôi luôn có những cảm xúc khác nhau.

Cảm nhận chung của chúng tôi là người Việt Nam rất thân thiện. Chúng tôi luôn được chào đón nồng hậu. Ẩm thực thật tuyệt vời. Cả nhóm đều có những kỷ niệm đáng nhớ nên mong rằng lần này chúng tôi cũng sẽ có trải nghiệm tương tự. Sau đây, chúng tôi muốn có thể dành thời gian đi tham quan một địa điểm du lịch tại Việt Nam.

- Các chị có ấn tượng như thế nào về âm nhạc Việt Nam? Các chị nghĩ sao về ý tưởng kết hợp nhạc cụ Việt Nam với âm nhạc của BOND?

Gay-Yee: Tôi nghĩ đó có thể là sự kết hợp tuyệt vời. Chúng tôi đã nghe một số tác phẩm âm nhạc Việt Nam và đặc biệt là một số bài rap Việt. Tôi cũng đã nghe vài bài pop của VIệt Nam và thấy chúng rất bắt tai. Nên chắc chắn âm nhạc Việt kết hợp với BOND sẽ rất tuyệt vời. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó.

- Điều gì đã gắn kết BOND trong suốt nhiều năm? Ngoài sự tương đồng về âm nhạc, các chị cùng sở hữu mái tóc dài và theo đuổi phong cách quyến rũ, liệu đó có phải là quy định của nhóm không?

Eos Counsell: Chúng tôi đồng hành cùng nhau trong khoảng 25 năm và quãng thời gian đó thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới cùng nhau. Ngoài âm nhạc, chúng tôi còn là những người bạn lâu năm. Chúng tôi chia sẻ với nhau không chỉ câu chuyện về âm nhạc mà còn kết nối như gia đình, bạn bè.

Về phong cách của nhóm, chúng tôi không đặt ra quy định nào cả, chỉ tình cờ tất cả đều sở hữu mái tóc dài. Còn phần trang phục, chúng tôi cũng có stylist (người hỗ trợ định hình phong cách cho nghệ sỹ). Cô ấy chọn cho nhóm những bộ trang phục phù hợp với từng người và hoàn cảnh biểu diễn. Chúng tôi yêu quý và biết ơn cô ấy rất nhiều.

- Xin cảm ơn các nghệ sỹ về cuộc trò chuyện./.

BOND là tứ tấu đàn dây đến từ Anh với các thành viên: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Nhóm nổi tiếng thế giới khi kết hợp nhạc cổ điển với pop cùng nhiều phong cách trên nền các nhạc cụ điện tử. Đến nay, BOND đã bán được 5 triệu album, giữ vững danh hiệu là tứ tấu đàn dây thành công nhất thế giới sau hơn 2 thập kỷ ra mắt.

Sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam" tháng 11/2023, “BOND Live in Vietnam” là đêm nhạc thứ 2 trong chuỗi chương trình âm nhạc “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, doanh thu bán vé đạt khoảng 2 tỷ đồng. Trước đó, Báo Nhân Dân cũng đã huy động được 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đó sẽ được gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.