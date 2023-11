Huyền thoại saxophone Kenny G sẽ biểu diễn một bản nhạc trong album mới nhất và những tác phẩm đã quen thuộc với khán giả như: “Going Home,” “Forever in Love,” “My Heart Will Go On.”

09/10/2023 17:47

