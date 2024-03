BLACKPINK là nhóm K-pop nữ đầu tiên có bài hát vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify

Khi ra mắt hồi tháng 6/2020, đĩa đơn "How You Like That" đã đứng đầu các bảng xếp hạng â. và thứ 20 trên bảng xếp hạng British Official Singles Top 100.

Các cô gái BlackPink biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/9/2023. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK của Hàn Quốc vừa ghi thêm một mốc lịch sử với bản hit 2020 "How You Like That" đạt hơn 1 tỷ lượt nghe trực tuyến trên ứng dụng nghe nhạc Spotiry.

Đây là thông báo của công ty quản lý BLACKPINK ngày 14/3.

Theo công ty giải trí đa quốc gia của Hàn Quốc, YG Entertainment, với thành tích này, BLACKPINK trở thành nhóm K-pop nữ duy nhất đạt mốc lịch sử này.

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK hiện sở hữu 32 bài hát với hơn 100 triệu lượt nghe mỗi bài trên nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify.

Năm 2023, BLACKPINK được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất thế giới trên Spotify.

Khi ra mắt hồi tháng 6/2020, đĩa đơn "How You Like That" đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thứ 20 trên bảng xếp hạng British Official Singles Top 100.

Bản MV cũng nhận hơn 1,2 tỷ lượt xem trên YouTube trong khi video vũ đạo nhận hơn 1,5 tỷ lượt xem./.

