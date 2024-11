Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart tái xuất tại lễ hội âm nhạc Glastonbury

Huyền thoại nhạc rock Rod Stewart. (Nguồn: Red Dork)

Huyền thoại nhạc rock người Anh, Rod Stewart, sẽ tái xuất trên sân khấu Glastonbury vào năm 2025, đánh dấu sự trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng này.

Tuy đã 79 tuổi, nhưng với năng lượng và đam mê âm nhạc bất tận, Rod Stewart vẫn là một trong những tên tuổi có sức hút mạnh mẽ nhất trong làng nhạc thế giới, với những bản hit kinh điển như "Maggie May" và "Stay With Me."

Danh ca Rod Stewart không giấu nổi sự háo hức: “Sau ngần ấy năm, tôi tự hào, sẵn sàng và hoàn toàn đủ khả năng để một lần nữa mang niềm vui đến bạn bè tại Glastonbury vào tháng 6 tới.”

Buổi biểu diễn của ông sẽ diễn ra vào chiều Chủ nhật - thời điểm đặc biệt mà ban tổ chức luôn dành cho những huyền thoại âm nhạc như Lionel Richie, Dolly Parton, Kylie Minogue và năm nay là cả Shania Twain. Đây sẽ là lần đầu tiên Rod Steward quay lại Glastonbury kể từ năm 2002, khi ông biểu diễn cùng các ban nhạc Coldplay và Stereophonics.

Thông báo tái xuất tại Glastonbury 2025 diễn ra sau khi Stewart tuyên bố dừng các chuyến lưu diễn quy mô lớn, mặc dù khẳng định sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ người hâm mộ.

Lễ hội Glastonbury, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970 tại nông trại Worthy ở ngôi làng Pilton, đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong mùa Hè âm nhạc của nước Anh.

Những ngôi sao như David Bowie, Paul McCartney, Elton John hay các nghệ sỹ đương đại như Coldplay, Dua Lipa, SZA đã và đang góp phần tạo nên một Glastonbury sôi động và đậm chất nghệ thuật. Hàng triệu người yêu âm nhạc thuộc nhiều thế hệ đã đổ về đây, để hòa mình vào không khí lễ hội không thể quên.

Rod Stewart là nghệ sỹ đầu tiên được xác nhận tham gia biểu diễn tại Glastonbury 2025. Sự kiện này dự kiến thu hút hơn 200.000 người tham gia và gần 3.000 nghệ sĩ biểu diễn.

Vé vào cửa đã được bán hết chỉ trong 35 phút, với mức giá 373,50 bảng (khoảng 471,50 USD)/chiếc, cao gấp gần 4 lần so với giá vé của năm 2002, khi Stewart biểu diễn lần gần nhất tại đây.

Với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách trình diễn đầy cuốn hút, Rod Stewart đã khẳng định tên tuổi và trở thành một biểu tượng trong ngành công nghiệp âm nhạc suốt hơn 50 năm qua.

Glastonbury 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện không thể bỏ lỡ và Rod Stewart chắc chắn sẽ mang đến một màn trình diễn để đời, xứng đáng với vị thế của một huyền thoại âm nhạc./.

