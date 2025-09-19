Học sinh Việt Nam giành Giải Nhì Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2025

Bức thư tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc đạt Giải Nhì Quốc tế.

Thông tin này được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố trong khuôn khổ Lễ Bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 19/9/2025.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) thu hút hơn 1,6 triệu bức thư gửi về từ 65 quốc gia trên thế giới. Giải Nhất (Huy chương Vàng) được trao cho nữ học sinh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Giải Nhì (Huy chương Bạc) được trao cho em Phạm Đoàn Minh Khuê đến từ Việt Nam. Đại diện Burkina Faso (một quốc gia ở Tây Phi) đạt Giải Ba (huy chương Đồng) tại Cuộc thi.

Ông Masahiko Metoki, Tổng Giám đốc UPU và ông Marjan Osvald, Phó Tổng Giám đốc UPU trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em học sinh đạt giải. (Ảnh: Vietnam Post)

Đây là lần thứ 19 Việt Nam có học sinh đạt Giải Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU sau 37 năm tham gia. Trước đó, Việt Nam đã đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) do UPU tổ chức với chủ đề "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt” (Tiếng Anh: “IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”).

Với bức thư về kịch bản bộ phim mang tên "Lời thỉnh cầu của đại dương" gửi đạo diễn nổi tiếng James Cameron, Minh Khuê đã hóa thân thành đại dương để kể câu chuyện của chính mình. Trái tim của đại dương đang quằn quại, đau đớn, sắp ngừng đập vì sự thờ ơ, tàn phá và lời khẩn cầu người có sức ảnh hưởng hãy làm một bộ phim khiến cả thế giới phải thức tỉnh.

Bức thư của Minh Khuê đã vượt qua hơn 1,5 triệu bức thư dự thi từ học sinh cả nước, xuất sắc giành giải Nhất Quốc gia tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) tại Việt Nam.

Ông Masahiko Metoki, Tổng Giám đốc UPU và ông Marjan Osvald, Phó Tổng Giám đốc UPU trao giải Nhì cho em Phạm Đoàn Minh Khuê.(Ảnh: Vietnam Post)

Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Đà Nẵng, Minh Khuê cho biết em đặc biệt ấn tượng với Cuộc thi năm nay bởi chủ đề gắn liền với chính vùng đất, vùng biển quê hương và nỗi trăn trở khi chứng kiến những tác động của con người làm ảnh hướng đến sự sống của đại dương.

Trong bức thư, hình ảnh đại dương “mạnh khỏe” của trước đây, đại dương “kiệt sức” của hiện tại hiện lên một cách chân thực và sống động, từng bước dẫn dắt người đọc đi theo kịch bản hoàn chỉnh của bộ phim giàu ý nghĩa về "Lời thỉnh cầu của đại dương."

Thông qua bức thư, em mong muốn nói lên tiếng nói và trách nhiệm của thế hệ trẻ lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực. "Em tin rằng việc truyền tải thông điệp này thông qua phim ảnh, một phương tiện truyền thông dễ tiếp cận với giới trẻ hiện nay, sẽ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ đại dương," Minh Khuê chia sẻ./.

