Thi viết thư UPU lần thứ 54: Chủ đề xuyên suốt là bảo vệ đại dương

Ngày 11/11 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến (Thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025.

Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Cuộc thi năm 2025 có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một lá thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt."

(Tiếng Anh: “IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”).

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết thời nay, học sinh thường xuyên tiếp xúc với internet, email, mạng xã hội nên việc các em dành thời gian ngồi viết một bức thư, nói lên những suy nghĩ của các em bằng những dòng chữ nắn nót trên trang giấy là hành động rất ý nghĩa.

Hơn thế, những bức thư này tác động sâu rộng đến các học sinh, những thế hệ trẻ khi đặt suy nghĩ của bản thân mình trước những vấn đề quốc tế đang quan tâm, để nói lên tiếng nói của thế hệ trẻ và đưa ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề này.

Ông Phương cho biết thêm trong 35 năm tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, Việt Nam đã 17 lần đạt giải, trong đó có 5 giải quốc tế của học sinh Đà Nẵng, đây là vinh dự của học sinh Việt Nam nói chung và là niềm tự hào của học sinh Đà Nẵng nói riêng.

Đặc biệt, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh Trường Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng) đã đạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53. Đó cũng là lý do ban tổ chức chọn Đà Nẵng để tổ chức lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm nay.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông tin: Đối tượng tham dự là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).

Bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bức thư dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt. Bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy.

Mỗi bức thư dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Phong bì thư cần ghi rõ: Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025).

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 11/11/2024 đến 05/03/2025 (theo dấu Bưu điện)./.