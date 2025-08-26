Vận hành trên 530 trạm bơm để tiêu úng khẩn cấp cho gần 96.000 ha cây trồng

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến 16 giờ ngày 26/8, các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã vận hành 531 trạm với 2172 máy bơm để tiêu thoát nước.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ đã vận hành 474 trạm/1.919 máy (Ninh Bình 86 trạm/366 máy, Hà Nội 170 trạm/660 máy, Hưng Yên 116 trạm/504 máy, Hải Phòng 39 trạm/117 máy, Phú Thọ 5 trạm/20 máy, Bắc Ninh 47 trạm/249 máy, Công ty Bắc Nam Hà 11 trạm/82 máy) và 72 cống (Ninh Bình 52 cống, Hà Nội 16 cống, Hưng Yên 4 cống).

Khu vực Bắc Trung Bộ đã vận hành 57 trạm/253 máy và các cống tiêu thoát như Âu Báo Văn, Âu Mỹ Quan Trang, Nghi Quang, Bến thuỷ, Diễn Thành, Đò Điểm, Trung Lương, Tây Yên…Hiện Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có trên 95.580 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Cụ thể, Bắc bộ có 38.542 ha lúa và hoa màu (riêng lúa có 37.775 ha) trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình 34.713 ha, Hà Nội 1.723 ha, Hưng Yên 2.081 ha, Quảng Ninh 2,32 ha, Bắc Ninh 5 ha lúa, Lào Cai 18,6 ha.

Khu vực Bắc Trung Bộ có 53.729,5 ha lúa bị ngập (Thanh Hóa 16.900 ha; Nghệ An 13.361,5 ha; Hà Tĩnh 20.802 ha; Quảng Trị 2.666 ha) và 3.309,8 ha rau màu bị ảnh hưởng, hư hại.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và hiện trạng công trình, đặc biệt lưu ý tới các hồ chứa nước xung yếu, hồ chứa có cửa van, hạ du đông dân cư sinh sống khi có mưa trên lưu vực hồ chứa.

Đối với công trình đang thi công, phải có phương án thi công phù hợp, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tuyệt đối không triển khai các hạng mục không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.

Các đơn vị thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt.

Các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, các hồ chứa đầy nước để kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình./.

