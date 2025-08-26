Bão số 5 khiến hơn 16.000 ha cây trồng ở Bắc Trung Bộ bị ngập úng

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 7 giờ ngày 26/8, khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận bước đầu có hơn 16.150ha cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Trong số đó, Hà Tĩnh có 14.000ha, Quảng Trị 2.150ha. Các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật.

Các đại phương đang vận hành 9 trạm bơm tiêu (29 máy) và các cống tiêu thoát như Âu Báo Văn, Âu Mỹ Quan Trang, Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Đò Điểm, Trung Lương, Tây Yên…

Dung tích các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ bình quân đạt từ 72-83% dung tích thiết kế; cụ thể theo tỉnh Thanh Hóa 74%, Nghệ An 80%, Hà Tĩnh 85%, Quảng Trị 76%, Huế 83%.

Có 1034/2323 hồ chứa đầy nước (Thanh Hóa 158/610 hồ, Nghệ An 580/1061 hồ, Hà Tĩnh 278/321 hồ, Quảng Trị 30/275 hồ).

Với các hồ chứa lớn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, hồ Cửa Đạt đạt 90% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước về hồ đạt 4.600 m3/giây; lượng xả 1.700 m3/giây. Hồ còn 498,7 triệu m3 để trữ lũ.

Hồ Ngàn Trươi đạt 31% dung tích thiết kế; hồ còn 536,01 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Tả Trạch đạt 33,3% dung tích thiết kế, tổng lưu lượng xả 192 m3/giây. Hồ còn 506 triệu m3 để trữ lũ.

Khu vực này hiện có 132 hồ hư hỏng nặng (Thanh Hóa 13 hồ, Nghệ An 28 hồ, Hà Tĩnh 48 hồ, Quảng Trị 39 hồ, Huế 4 hồ).

Dự báo sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và hiện trạng công trình, đặc biệt lưu ý tới các hồ chứa nước xung yếu, hồ chứa có cửa van, hạ du đông dân cư sinh sống khi có mưa trên lưu vực hồ chứa.

Đối với công trình đang thi công, phải có phương án thi công phù hợp, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tuyệt đối không triển khai các hạng mục không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.

Các đơn vị thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, các hồ chứa đầy nước để kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình./.

Quảng Trị nhanh chóng cứu trợ và khắc phục hậu quả sau mưa, bão Đối với các địa bàn thường xuyên bị chia cắt, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng dự trữ sẵn sàng bình quân 2 tấn gạo/địa điểm để hỗ trợ, ứng cứu nhân dân kịp thời.