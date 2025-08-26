Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần

Ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70 mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Theo đó, mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Cùng đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo về lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cụ thể một số khu vực cần chú ý như lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), trên hệ thống sông Mã (Thanh Hóa) đang lên; lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang xuống.

Trong 6-12 giờ tới, lũ sông Thao, lũ hạ lưu sông Mã tiếp lên nhanh ở mức báo động 2 và 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao, hạ lưu sông Mã lên trên mức báo động 3 và duy trì ở mức cao.

Từ nay đến 27/8, lũ trên các sông nhỏ, lũ trên Hoàng Long tiếp tục lên ở mức báo động 2-3; thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống ở mức báo động 2-3; lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên ở mức báo động 1-2.

Đi kèm là nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2-3. Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo: Lưu vực sông Hồng, dòng chảy đến các hồ chứa có dao động, mực nước hạ lưu hồ chứa chịu ảnh hưởng của thủy điện và thủy triều.

Lưu vực sông Thái Bình, mực nước thượng lưu sông Cầu, sông Thương, Lục Nam đã xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này đỉnh lũ thượng lưu sông Thương, Lục Nam ở mức báo dộng 2-3, hạ lưu ở mức báo động 2. Trên sông Thái Bình, mực nước dao động chịu ảnh hưởng thủy triều.

Các lưu vực sông thuộc khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên nhanh. Các lưu vực sông thuộc khu vực Đông Nam Bộ, mực nước trên các sông có xu thế ít biến đổi. Lưu vực sông Mekong mực nước trên các sông có xu thế ít biến đổi.

Tuy nhiên, tại lưu vực sông Hồng, sông Thao có khả năng xuất hiện một đợt lũ từ ngày 26-28/8 tới. Mực nước hạ lưu Sông Lô có dao động, hạ lưu sông Hồng dao động theo xu thế lên.

Lưu vực sông Thái Bình: Từ ngày 26-28/8, trên hệ thống sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ sông Lục Nam, sông Thương có khả năng đạt mức báo động 2-3, sông Cầu ở dưới mức báo động 1.

Còn với các lưu vực sông thuộc khu vực Trung Bộ: Mực nước sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Chu, sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa), thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; hạ lưu sông Chu lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Cả lên mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Hà Tĩnh còn ở dưới mức báo động 1.

Các lưu vực sông thuộc khu vực Đông Nam Bộ: Mực nước trên các sông có xu thế ít biến đổi. Lưu vực sông Mekong mực nước trên sông có xu thế ít biến đổi.

Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo cảnh giác triều cường ảnh hưởng vùng ven sông, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cần theo dõi sát diễn biến mực nước các sông để chủ động phương án sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 26 và ngày 27/8, nhìn chung thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động, phổ biến xuất hiện mưa rào, dông và các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.

Dự báo cụ thể các khu vực đêm 26 và ngày 27/8:

Khu vực Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mai mưa giảm dần. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm nay đến trưa mai. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trung du và đồng bằng từ đêm nay đến trưa mai có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Thanh Hóa từ đêm nay đến trưa mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ; phía Bắc đêm có Gió Đông Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C./.