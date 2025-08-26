Khuyến cáo các biện pháp di chuyển an toàn trong mưa ngập, giông, sét

Để di chuyển an toàn trong mưa ngập, dông, sét, người dân cần mọi người cần di chuyển chậm, đi đúng làn, không chen lấn, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển hoặc đèn tín hiệu giao thông...

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 26/8/2025 tại khu vực miền núi, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Để di chuyển an toàn trong mưa ngập, dông, sét, người dân cần mọi người cần di chuyển chậm, đi đúng làn, không chen lấn, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển hoặc đèn tín hiệu giao thông; chủ động bật đèn xe để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều; không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông..../.