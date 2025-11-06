Ba Lan đàm phán tăng nhập khẩu khí đốt Mỹ để cung cấp cho Ukraine và Slovakia

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn các nguồn tin thân cận cho biết Ba Lan đang đàm phán một thỏa thuận mới nhằm tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, với mục tiêu tái xuất khẩu sang Ukraine và Slovakia, trong nỗ lực củng cố liên kết năng lượng xuyên Đại Tây Dương.



Theo một trong hai nguồn thạo tin, các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại hội nghị năng lượng xuyên Đại Tây Dương ở Athens vào cuối tuần này, nhằm khẳng định kế hoạch mở rộng nhập khẩu LNG từ Mỹ. Sau đó, các cuộc thảo luận chi tiết về điều khoản cung cấp cho Slovakia sẽ được tiến hành.



Nguồn tin cho biết thêm rằng lượng khí đốt tiềm năng vận chuyển qua lãnh thổ Ba Lan có thể đạt 4–5 tỷ m³ mỗi năm, tương đương mức tiêu thụ khí đốt hằng năm của Slovakia.



Nếu được ký kết, đây sẽ là thỏa thuận năng lượng mới nhất trong chuỗi hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu-Mỹ, diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt và công nghệ hạt nhân sang châu Âu.



Bộ Năng lượng Mỹ và Bộ Năng lượng Ba Lan hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.



Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho hay: “Chúng tôi đang tận dụng cơ hội lịch sử này để giúp châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và chuyển hướng sang nguồn cung từ Mỹ. Chính quyền hiện nay đang hành động quyết liệt và điều này có thể đánh dấu bước ngoặt trong cách châu Âu tiếp cận vấn đề năng lượng.”



Tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc mua dầu khí của Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga từ năm 2027.



Cùng lúc, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Italy, cam kết thúc đẩy xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu. Sau đó, công ty điện lực Edison của Italy đã ký hợp đồng cung cấp LNG 15 năm với một nhà xuất khẩu Mỹ.

Tiếp đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã gặp các quan chức Ba Lan và Slovakia tại Vienna (Áo), theo đó Slovakia ký thỏa thuận với Mỹ về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới, đánh dấu bước mở rộng hợp tác năng lượng song phương.



Theo số liệu thống kê, tỷ trọng LNG Mỹ trong tổng nhập khẩu khí đốt của EU đã tăng mạnh từ 27% năm 2021 lên khoảng 55% trong năm 2025, mức cao kỷ lục. Nếu EU thay thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng LNG của Mỹ, con số này có thể vượt 80%./.

