Ukraine để ngỏ thời điểm diễn ra vòng đàm phán ba bên tiếp theo với Nga và Mỹ

Ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ngỏ khả năng vòng đàm phán tiếp theo giữa nước này với Nga và Mỹ sẽ được tổ chức vào tuần tới trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột vẫn đang được thúc đẩy.

Theo hãng tin Ukrinform, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới với sự tham gia của Ukraine và Nga. Cuộc gặp ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau đó Mỹ đã hoãn lại, tùy theo diễn biến tình hình tại Trung Đông.

Ông Zelensky cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt là căng thẳng liên quan tới Iran.

Trong cuộc trao đổi, ông Erdogan nhấn mạnh xung đột tại Trung Đông không nên cản trở các nỗ lực hòa bình cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán mà “không trì hoãn.”

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức vòng đàm phán 3 bên mới tại nước này và đã nhận được hưởng ứng của Tổng thống Zelensky, người đang hy vọng các cuộc thương lượng tới đây có thể mang lại kết quả tích cực.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải tại Biển Đen, vùng biển giáp với Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Lối vào vùng biển này là eo biển Bosphorus, chạy qua thành phố Istanbul của Thỗ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan cho rằng một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng biển có thể góp phần xây dựng lòng tin giữa Kiev và Moskva, qua đó tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình rộng hơn. Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 năm qua./.

