Tiêu dùng phục hồi mạnh, tổng mức bán lẻ vượt 5,17 triệu tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua trong nước tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ.

Dương Linh
chi-517-trieu-ty-dong.png

Trong quý 3/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý 2 và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế này trong 9 tháng tăng trưởng vững chắc. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt trên 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế vẫn đạt 7,2% (so với 5,8% cùng kỳ năm 2024), điều này cho thấy sức mua của người dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng ước đạt gần 3,95 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,3%, may mặc tăng 8,2%, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 8,1%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%. Sự tăng trưởng này lan tỏa khắp các địa phương với Đà Nẵng tăng 9,4%, Cần Thơ tăng 8,8%, Hà Nội tăng 8,4%, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%./.

#tăng trưởng tiêu dùng 2025 #bán lẻ hàng hóa Việt Nam #phục hồi kinh tế Việt Nam #thị trường bán lẻ Việt Nam #tăng trưởng doanh thu 9 tháng #tiêu dùng nội địa Việt Nam
