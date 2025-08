Ngăn các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông liên quan đến xe khách

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3 vụ tai nạn có 1 vụ liên quan đến xe tải, xe khách

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, mặc dù số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng nhóm phương tiện này lại liên quan đến 37,1% số vụ tai nạn và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông.

“Trung bình, cứ 1,61 vụ tai nạn liên quan đến xe tải, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc thì có 1 người chết. Tương tự, cứ 1,68 vụ tai nạn liên quan đến xe khách thì có 1 người chết. Nhìn chung, cứ 3 vụ tai nạn thì có 1 vụ liên quan đến xe tải, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc hoặc xe khách,” Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình thông tin.

Trong 7 tháng năm 2025, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và bị thương 2.106 người.

Gần đây nhất, vụ tai nạn xe khách thương tâm xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, lại một lần nữa đòi hỏi các cơ quan chức năng, Cảnh sát giao thông, các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe, lái xe phải cùng nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để hoạt động.

Đồng thời, có những giải pháp chặt chẽ để ngăn các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông hoặc lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ, phương tiện kinh doanh vận tải cần phải được quản lý chặt chẽ. Cục Cảnh sát giao thông tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi để lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Đây là dịp để lực lượng Cảnh sát giao thông và các doanh nghiệp, lái xe cùng ngồi lại, thẳng thắn trao đổi, đánh giá khách quan tình hình, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tai nạn liên quan đến xe khách.

Thông tin từ Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, sau 5 ngày thực hiện cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ 12 giờ ngày 25/7 đến 12 giờ ngày 30/7/2025), toàn quốc xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, làm chết 38 người, bị thương 35 người.

So với thời gian trước liền kề, giảm 5 người chết (5%), tăng 3 người bị thương (9,38%).

Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 26 người và bị thương 46 nạn nhân. Trong đó, có hai vụ liên quan đến nhà xe Tân Kim Chi khiến 13 người chết.

Quản trị doanh nghiệp bằng số hóa

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp vận tải, hiệp hội đã trao đổi thẳng thắn nhiều nội dung liên quan đến kiểm soát xe khách vận tải đường dài, an toàn đối với xe khách giường nằm, quản lý người lái, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông…

Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Mai Linh Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam nêu thực tế, rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra rồi mới quay lại để quy trách nhiệm, tức là chỉ giải quyết sự vụ, mà bản chất ở đây là “hổng” ngay từ đầu, từ khi làm luật.

Theo ông Hùng, phải quản trị doanh nghiệp bằng số hóa. Nếu định danh biển số, định danh nhóm phù hiệu xe sẽ dễ quản lý, các xe không có phù hiệu hoặc phù hiệu hết hiệu lực sẽ không được chạy trên đường.

Ông Vũ Đức Hoàng, Giám đốc Công ty xe khách vận tải Hoàng Long chia sẻ, Hoàng Long là công ty tiên phong chạy xe tuyến cố định và đưa hơn 100 xe giường nằm chạy ở Việt Nam, nhưng nay xe này không an toàn nữa, vì đa số là xe hoán cải.

Các xe ở thị trường nội địa hiện nay hầu như bỏ hệ thống phanh từ do chủ xe tiết kiệm chi phí đầu tư xe (mức đầu tư 100 - 300 triệu đồng), trong khi đây là hệ thống phanh rất an toàn, các xe chạy đồi núi nên lắp hệ thống phanh này.

Ông Hoàng đề xuất nên cấm xe khách giường nằm theo lộ trình. Tuy nhiên, ở góc độ khác, một số doanh nghiệp cho rằng, cần nghiên cứu kỹ về việc cấm xe khách giường nằm, phân tích kỹ nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe này để đề xuất, tránh ảnh hưởng đến phát triển hoạt động vận tải đường dài.

Điều quan trọng là vấn đề con người, cần quản lý an toàn xuất bến, về bến, có giải pháp quản lý chặt chẽ, chỉ cho phép chạy trên những cung đường an toàn.

Các ý kiến cũng nhìn nhận, xe giường nằm hiện rất bất cập, nhất là những xe làm phòng đôi. Xe đăng ký chỉ có 22 phòng nhưng có thể chở tới 44 người do mỗi phòng chứa 2 người, như vậy sẽ không thể thắt dây an toàn.

Do vậy phải kiểm tra chặt và phạt nặng đối với những xe vi phạm. Có thể thử nghiệm xử phạt trước trên quốc lộ 6.

So sánh sự “thiệt thòi” của xe chạy theo tuyến cố định với xe hợp đồng, ông Trần Quang Nhương, Giám đốc Hợp tác xã vận tải ôtô thành phố Ninh Bình phân tích, xe hợp đồng đón, trả khách như xe tuyến, nhưng không phải xây dựng giá cước, giờ giấc không bị quản lý, trong khi xe tuyến phải đăng ký giờ, đóng góp tiền bến bãi, lộ trình phức tạp, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh.

Nêu thực tế các điểm đón, trả khách trên các tuyến đường dân cư đi lại rất ít, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm, ông Nhương đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện hãng xe Hải Vân cho hay, hiện nhiều ôtô hoạt động tự phát như xe ghép, xe không có hợp đồng tuyến cố định vẫn đón khách tràn lan.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã có hình thức xử phạt song chưa đủ răn đe. Cần nâng mức phạt, thậm chí tạm giữ xe để ngăn chặn loại phương tiện này vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông có thể số hóa xe chở khách để quản lý phương tiện trên môi trường điện tử. Thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, cao tốc để phát hiện và xử lý các loại phương tiện vi phạm.

Cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn, hữu ích từ các doanh nghiệp, hiệp hội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định, Cục Cảnh sát giao thông tiếp thu toàn bộ ý kiến.

Sau Hội nghị này, Cục sẽ xây dựng báo cáo các cấp về tình hình kinh doanh vận tải đường bộ để có giải pháp căn cơ, từ hoàn thiện thể chế pháp luật đến xây dựng quy hoạch giao thông vận tải, đặc biệt là vận tải đường bộ, mục tiêu là tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải phải giảm trong 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Bình cũng cho rằng, phải xây dựng các quy định để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải, đưa công nghệ vào để quản lý phương tiện và người lái.

“Quan điểm của Cảnh sát giao thông phạt là bất đắc dĩ. Từng xe an toàn, doanh nghiệp an toàn thì xã hội an toàn. Xã hội an toàn chính là trách nhiệm của chúng tôi, là giảm tai nạn giao thông. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, mong muốn cùng nhau phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,” Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh./.

