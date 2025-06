Huế: Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách, 7 người nhập viện

Ngày 7/6, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin đơn vị đã tiếp nhận, cấp cứu 7 bệnh nhân từ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ôtô chở khách xảy ra vào tối 6/6 trên Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Huế đi qua địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Nguyễn Thanh Xuân cho biết hiện có một ca đa chấn thương đã được đưa đi mổ; một ca bị nứt sọ, xuất huyết não và 5 ca đang lưu tại phòng cấp cứu để điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/6, tại km 34+200 trên Quốc lộ 1A, ba xe ôtô khách gồm xe mang biển số 37H-149.08 do anh Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1989, tỉnh Nghệ An) điều khiển; xe 37H-148.81 do anh Bùi Hùng Mạnh (sinh năm 1985, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe 43B-019.53 do anh Phạm Thái Sơn (sinh năm 1993, trú tỉnh Quảng Bình) điều khiển, cùng lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 43B-019.53 bất ngờ đâm vào đuôi xe 37H-148.81 gây nên vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn làm 7 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 4/6, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Huế (Km10+100, phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách và xe tải, khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương./.

