Người bị sỏi thận nên và không nên ăn gì để giảm nguy cơ hình thành sỏi mới?

Sỏi thận là căn bệnh phổ biến, gây ra những cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội vùng thắt lưng vô cùng khó chịu và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh nếu không được điều trị sớm.

Sự hình thành sỏi có thể do các yếu tố như: tiền sử gia đình, bệnh thận tiềm ẩn, béo phì, đái tháo đường, viêm ruột, đặc biệt chế độ là chế độ ăn uống thiếu khoa học, tiêu thụ nhiều muối và uống không đủ nước.

Đặc biệt, nguyên nhân hàng đầu gây ra sỏi thận là do cơ thể thiếu nước và thực tế cho thấy, phần lớn người bệnh sỏi thận thường không uống đủ lượng nước khuyến nghị hằng ngày.

Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng đa phần bệnh nhân mắc sỏi thận thường có chế độ dinh dưỡng bất cân bằng, uống ít nước, ăn nhiều thức ăn có lượng lớn axit nước tiểu, axit oxalic,… Do đó việc cải thiện chế độ ăn uống dựa trên những nguyên tắc trong chế độ ăn uống cho người bị sỏi thận là rất quan trọng, bao gồm như sau:

Chú ý cân bằng dinh dưỡng, không để người bệnh bị suy nhược cơ thể để tránh làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều protein, lượng protein mỗi ngày chỉ nên rơi vào khoảng 200gr.

Nên giảm lượng muối trong chế độ ăn, lượng muối cần thiết cho người bệnh chỉ tầm 3gr muối/ngày.

Uống nhiều nước mỗi ngày.

Bổ sung thực phẩm giàu canxi và vitamin.

Bị sỏi thận nên ăn gì?

Thực phẩm giàu vitamin D và canxi

Nhiều người cho rằng bị sỏi thận nên kiêng hoàn toàn thực phẩm giàu canxi. Đây là quan niệm sai lầm. Nếu lượng canxi trong cơ thể bạn quá thấp thì nồng độ oxalate sẽ gia tăng, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Do đó, thực đơn hằng ngày của bệnh nhân sỏi thận vẫn cần có thực phẩm giàu canxi như sữa chua, phô mai, các loại hạt, rau màu xanh đậm.

Sữa chua giàu vitamin D.(Ảnh: Getty images)

Bên cạnh đó, vì vitamin D giúp cơ thể hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn nên bệnh nhân sỏi thận cần bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin D như sữa, lòng đỏ trứng, cá hồi,... vào chế độ ăn của mình.

Trường hợp bệnh nhân bị sỏi thận tái phát nhiều lần, xét nghiệm có bằng chứng đa canxi niệu do tăng hấp thu canxi từ ruột thì bệnh nhân cần kiêng canxi. Tuy vậy, không phải kiêng hoàn toàn mà đảm bảo tiêu thụ khoảng 400mg canxi/ngày.

Thực phẩm giàu vitamin A

Vitamin A giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, giảm bớt sự lắng đọng khoáng chất trong nước tiểu nên hạn chế được sự hình thành sỏi thận. Vì vậy, để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận, bạn nên tích cực tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, cà chua, bí đỏ, khoai lang, ớt chuông, bông cải xanh,...

Thực phẩm giàu vitamin B6

Vitamin B6 tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, làm giảm khả năng hình thành oxalate. Do đó, bệnh nhân sỏi thận nên tăng cường tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin B6 như ngũ cốc nguyên hạt, bông cải, cà rốt, đậu nành, đậu đỏ, lạc, các loại cá,...

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ hỗ trợ quá trình chuyển hóa của hệ tiêu hóa và hệ bài tiết. Vì vậy, bổ sung thêm chất xơ vào chế độ ăn giúp phần nào kiểm soát được sự phát triển của sỏi thận. Bệnh nhân sỏi thận nên ăn một số thực phẩm giàu chất xơ như bắp cải, cần tây, bông cải xanh.

Các loại trái cây

Những loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, quýt, bưởi,... được chứng minh là giảm khả năng hình thành oxalate, làm giảm lượng cholesterol chuyển hóa thành acid trong dịch mật - thành phần cơ bản gây ra sỏi.

Nước

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp nước tiểu loãng hơn, khó hình thành sỏi thận hơn. Hơn hết, việc uống nhiều nước còn giúp cơ thể đào thải những viên sỏi nhỏ ra ngoài (nếu có). Vì vậy, người bị sỏi thận nên uống nhiều nước. Mỗi ngày bệnh nhân nên uống khoảng 2 - 2,5 lít nước, chia uống nhiều lần trong ngày. Nếu uống đủ nước thì nước tiểu có màu trắng trong. Nếu uống thiếu nước thì nước tiểu có màu vàng sẫm.

Bị sỏi thận kiêng ăn gì?

Ngoài việc lựa chọn các thực phẩm tốt cho sức khỏe thận, người bị sỏi thận cũng nên hạn chế một số thực phẩm có thể tăng nguy cơ gây bệnh hoặc tái phát sỏi.

Hạn chế ăn muối

Người bị sỏi thận hạn chế ăn nhiều muối. (Nguồn: Getty)

Nồng độ natri cao trong cơ thể, có thể thúc đẩy canxi tích tụ trong nước tiểu. Do đó, hãy hạn chế muối trong chế độ ăn uống của bạn và gia đình. Tránh thêm nhiều muối vào thức ăn, có thể thay thế bằng các gia vị khác như hành, tỏi, ớt,... để gia tăng hương vị.

Thực phẩm chế biến như như thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp,... thường chứa lượng muối cao, bạn cũng nên hạn chế.

Hạn chế thịt động vật, nên thay thịt bằng cá

Thịt động vật, đặc biệt là thịt đỏ và nội tạng, thường chứa nhiều purine. Purine là một chất tồn tại trong thức ăn có góp phần vào sự hình thành sỏi urate. Giảm tiêu thụ thịt động vật là một cách để giảm lượng purine trong cơ thể.

Thay thế thịt đỏ bằng cá là một sự lựa chọn tốt, vì cá có nồng độ purine thấp hơn nhiều. Tôm và cua cũng có thể ăn tuy nhiên ở mức vừa phải.

Giảm thực phẩm chứa nhiều oxalate

Thực phẩm chứa nhiều oxalat có thể góp phần vào sự hình thành sỏi thận. Oxalat là một chất tự nhiên có mặt trong nhiều thực phẩm như trà đặc, cà phê, socola, bột cám, ngũ cốc, rau muống./.

Bệnh sỏi thận và những biến chứng nguy hiểm không thể chủ quan Viên sỏi càng to thì nguy cơ biến chứng sỏi thận càng cao, bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, ứng đọng nước trong thận, viêm bàng quang, viêm tắc đường tiểu.