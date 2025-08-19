Tín hiệu tích cực trong quan hệ song phương Trung Quốc-Ấn Độ

Ngày 19/8, hãng thông tấn ANI của Ấn Độ đưa tin Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết 3 mối quan tâm chính của Ấn Độ gồm đất hiếm, phân bón và máy đào hầm.

Cam kết được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Vương Nghị đang có chuyến thăm New Delhi.

Cũng tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh đến những khía cạnh đa dạng của quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc, vừa là hai nước láng giềng, vừa là những nền kinh tế toàn cầu quan trọng.

Ông cho rằng mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn cho cả thế giới.

Điều này được thực hiện tốt nhất thông qua việc xử lý hài hòa các mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng lợi ích chung. Do đó, điều cần thiết là tránh các biện pháp hạn chế thương mại và rào cản.

Cùng ngày, phát biểu tại vòng đàm phán Đặc phái viên lần thứ 24 về vấn đề biên giới Ấn-Trung có sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia nước chủ nhà Ajit Dova, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm ngoái đã tạo động lực để giải quyết đúng đắn vấn đề biên giới giữa hai quốc gia.

Về phần mình, Cố vấn Dova khẳng định quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và các hoạt động song phương diễn ra nhiều hơn.

Cũng theo ông Dova, Thủ tướng Modi sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 31/8 tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ kể từ năm 2018.

Bộ trưởng Vương Nghị đang ở thăm Ấn Độ để tham gia vòng đàm phán Đặc phái viên lần thứ 24 về vấn đề biên giới song phương.

Vòng đàm phán này tiếp nối vòng đối thoại trước đó tại Bắc Kinh hồi tháng 12/2024, vốn được khôi phục sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan (Nga).

Giới phân tích nhận định những động thái trên là tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tái thiết lòng tin và kiểm soát căng thẳng biên giới kéo dài từ năm 2020./.

