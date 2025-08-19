Ấn Độ bất an khi Bangladesh giao dự án chiến lược cho Trung Quốc

Bangladesh đã chính thức triển khai Kế hoạch Tổng thể sông Teesta với nguồn tài trợ và công nghệ từ Trung Quốc dưới thời chính phủ lâm thời của Cố vấn Trưởng Muhammad Yunus.

Chính phủ đã gửi đề xuất chính thức tới Bắc Kinh cho giai đoạn đầu của dự án, ước tính trị giá 9.150 crore Taka (hơn 753 triệu USD).

Theo nguồn tin từ văn phòng Cố vấn Kế hoạch Wahiduddin Mahmud, trong số này, 552 triệu USD đã được yêu cầu hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc.

Dự án sông đa mục đích, được thiết kế để tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt và cung cấp nước sinh hoạt, đã trở nên cấp thiết do chưa đạt được thỏa thuận chia sẻ nước ngọt với Ấn Độ trên sông Teesta.

Theo kế hoạch, nước được lưu trữ trong một hồ chứa vào mùa mưa sẽ được chuyển hướng để sử dụng cho nông nghiệp và sinh hoạt trên khắp miền Bắc Bangladesh, bao gồm Rajshahi, Rangpur và Chapainawabganj.

Vị trí của dự án - giáp với Bắc Bengal của Ấn Độ và gần Hành lang Siliguri chiến lược hay còn gọi là "Cổ Gà" - đã gây lo ngại cho các nhà phân tích an ninh Ấn Độ.

Họ lo ngại sự hiện diện lâu dài của Trung Quốc trong khu vực có thể gây ra rủi ro cho cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ấn Độ, bao gồm cả căn cứ không quân Hasimara ở Tây Bengal.

Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao (MEA) Ấn Độ cho biết trong nhiều năm, một cuộc cạnh tranh ngầm đã diễn ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ về dự án này.

Có thời điểm, một đề xuất chung giữa Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã được xem xét. Cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, ngay trước khi bị lật đổ vào tháng 8/2024, thậm chí đã công khai bày tỏ mong muốn Ấn Độ thực hiện kế hoạch này, với việc các kỹ sư Ấn Độ dự kiến đến Dhaka trong vòng vài tuần.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của chính phủ bà vào ngày 5/8 đã làm thay đổi đáng kể tình hình.

Dự án sông Teesta đã trở nên quan trọng trở lại trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Yunus vào tháng Ba năm nay, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thủy lợi Bắc Kinh./.

