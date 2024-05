Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý dầu loang trên quốc lộ giúp dân đi lại an toàn

Cảnh sát Giao thông Nghệ An cùng người dân dùng cát, chổi để xử lý số dầu loang. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện một chiếc xe ôtô đầu kéo gặp sự cố khiến hàng trăm lít dầu nhớt đổ ra đường, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Công an Nghệ An đã nhanh chóng triển khai thu dọn vết dầu tránh gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, giúp dân đi lại an toàn.

Trước đó, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 11/5/2024 tại Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc quá trình lưu thông trên đường, một chiếc xe ôtô đầu kéo gặp sự cố khiến hàng trăm lít dầu bị đổ, vương vãi ra đường và kéo dài hàng trăm mét.

Đây là đoạn đường huyết mạch Bắc-Nam, lưu lượng phương tiện di chuyển rất lớn, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường, thậm chí trước khi lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý sự cố, đã có người dân lưu thông qua khu vực này trượt ngã, nhưng rất may không ai bị thương.

Quá trình tuần tra, kiểm soát ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng ghi nhận vụ việc, phối hợp Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời dùng cát, chổi để xử lý số dầu loang ra đường, giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chứng kiến lực lượng Cảnh sát giao thông nỗ lực thu dọn vệ sinh hiện trường sự cố dầu tràn, một số người dân cùng công nhân cũng đã hỗ trợ nhiệt tình để các phương tiện lưu thông qua khu vực thuận tiện, an toàn.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, vệt dầu loang trên đường đã được khỏa lấp hết.

Đây là hành động đẹp đáng được khen ngợi và trân trọng của các chiến sỹ Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an huyện Nghi Lộc và Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, qua đó góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân trong lòng nhân dân.

Sau khi dầu loang trên đường đã được dọn dẹp, giao thông thông suốt, an toàn, tổ công tác vẫn ứng trực cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết để tránh./.

Nhân lên những hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông Bên cạnh việc hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp, việc Cảnh sát giao thông đội nắng tặng khăn lạnh, nước mát cho người tham gia giao thông đã nhân lên hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an.