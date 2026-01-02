Xã hội

Đắk Lắk: Sập bờ kè khiến 4 người đang trú mưa tử vong

Trong lúc đang trú mưa thì bất ngờ mảng bêtông đường bờ kè đổ sập khiến hai cặp vợ chồng mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trưa 2/1, ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong khi đang trú mưa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông B.X.V (sinh năm 1961) cùng vợ là bà L.T.T (sinh năm 1961); ông Đ.H.H (sinh năm 1963) và vợ là bà N.T.K (sinh năm 1967), cùng trú thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành đang trồng cây keo con thì trời mưa nên vào trú dưới mảng bêtông đường bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ.

Trong lúc đang trú mưa thì bất ngờ mảng bêtông đổ sập làm cả 4 người mắc kẹt bên trong. Vụ việc khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.

