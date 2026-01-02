Vụ sập bờ kè tại Đắk Lắk: Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong trong vụ dập bờ kè sông Ba thuộc thôn Lạc Mỹ (xã Sơn Thành) trong sáng cùng ngày.

Ông Đào Mỹ đã chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, 4 người gồm: ông B.X.V (sinh năm 1961), bà L.T.T (sinh năm 1961, vợ ông V), ông Đ.H.H (sinh năm 1963), bà N.T.K (sinh năm 1967, vợ ông H), cùng trú thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành đi trồng cây keo thì gặp trời mưa nên vào trú dưới mảng bê tông đường bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Khi đang trú mưa thì bất ngờ mảng bêtông đổ sập khiến cả 4 người mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Theo người dân địa phương, mảng bêtông đường bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ bị xói lở, hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 tạo nên “hàm ếch.” Địa phương và các cơ quan liên quan đang lập phương án sửa chữa thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

