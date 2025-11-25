Đắk Lắk: Sạt lở núi gây sập và hư hại nghiêm trọng nhà cửa của dân

Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.

Hiện người dân nơi đây vẫn chưa thể quay về nhà ở do nguy cơ ngã đổ, mất an toàn tính mạng.

Để tiếp cận xóm Lớn, thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây), vào sáng 25/11, nhóm phóng viên TTXVN phải di chuyển bằng nhiều phương tiện băng qua nhiều đồi núi vì nơi đây nằm sâu, cao trên các đồi núi của xã.

Đến hiện trường khu vực này, ghi nhận khung cảnh tan hoang nhà cửa. Một số căn nhà đổ sập, một số nứt tường, bong tróc nền gạch, cổng ngõ và tường rào đổ ngã; thậm chí có căn nhà nứt làm đôi.

Trong xóm Lớn có tổng cộng 35 hộ dân với 119 nhân khẩu bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng. Hiện chỉ có vài người về nhà thu dọn đồ đạc. Tất các hộ dân còn lại đã phải đến nhà văn hoá thôn, trường học và nhà người thân để ở trong nhiều ngày qua.

Anh Nguyễn Văn Thanh (xóm Lớn, thôn Vĩnh Xuân) có nhà nứt tường, sập móng, bung nền và hư hại nhiều hạ tầng, đồ đạc trong nhà do sạt lở từ đêm 19/11. Anh đã cùng gia đình di dời ra nhà văn hoá thôn để ở trong nhiều ngày qua. Sáng nay, anh liều mình về nhà để thu dọn đồ đạc, tận dụng một số vật liệu để xây dựng lại nhà cửa.

Nhiều người dân trong thôn Vĩnh Xuân kể lại, đêm 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở khu vực đồi núi của các hộ dân tại xóm Lớn khiến nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường bê tông trong thôn cũng sụt lún, sạt lở, nứt toác nhiều nơi. Nhiều khu vực đồi núi hiện vẫn còn nguy cơ sạt lở cao.

Sau khi xảy ra tình trạng sạt lở núi gây hư hại nhà cửa, ngay trong đêm 19/11, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn tại nhà văn hoá thôn và các trường học, không có ai bị thương.

Ông Võ Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây, cho biết sau khi mưa tạnh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến khắc phục các điểm sạt lở trong thôn. Hiện Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị tỉnh đầu tư khẩn cấp khu tái định cư thôn Vĩnh Xuân để ổn định cuộc sống người dân.

Ghi nhận trong sáng 25/11, các tổ chức đoàn thể trong xã và một số đoàn từ thiện đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với 35 hộ dân trên. Nhiều người dân trong thôn cũng đã chung tay hỗ trợ thức ăn, nước uống, quần áo, nhu yếu phẩm đến các trường hợp này.

Các cơ quan chức năng cũng đã có mặt khắc phục sự cố ngã đổ trụ gây mất điện trong nhiều ngày qua./.

