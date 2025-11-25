Đắk Lắk: Phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do ngập lụt

Ngày 24/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân tại các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt (đợt 2).

Trong đợt này, tỉnh Đắk Lắk sẽ phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho gần 42.000 hộ dân với hơn 133.000 khẩu tại 14 xã, phường bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt. Các xã sẽ được cấp phát số lượng lên đến trên 300 tấn gạo. Trong số đó, xã Đồng Xuân được cấp 381 tấn gạo; Hòa Xuân 278 tấn; Tuy An Đông 208 tấn; phường Bình Kiến 190 tấn...

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo để hỗ trợ cho các địa phương phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn các địa phương tiếp nhận, cấp phát kịp thời, đúng quy định...

Ủy ban Nhân dân các xã, phường được nhận gạo trong đợt này cần tiếp nhận gạo nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, chủng loại, đủ số lượng, chất lượng; đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Công tác tổ chức cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, đúng định mức 15kg/người/tháng công khai và minh bạch.

Trong trường hợp thiếu đói xảy ra trên diện rộng, nguồn lực địa phương và nguồn hỗ trợ không đảm bảo, địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, đối với các địa phương chưa được hỗ trợ trong đợt này, cần chủ động dùng ngân sách địa phương và nguồn huy động khác để tổ chức cứu đói cho nhân dân.

Trường hợp nguồn lực của địa phương và nguồn huy động không đảm bảo, Ủy ban Nhân dân các xã, phường có văn bản gửi Sở Y tế và Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Đắk Lắk cũng đã được cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân tại 24 xã, phường bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Trong đợt lũ lụt từ ngày 18-23/11 vừa qua, các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã thiệt hại nặng nề về người và tài sản, lương thực và sinh kế của một bộ phận không nhỏ người dân đã tiêu tan. Với nguồn lương thực này sẽ là niềm an ủi rất lớn đối với những người dân vùng lũ./.

