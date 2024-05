Nhân lên những hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp, việc Cảnh sát giao thông đội nắng tặng khăn lạnh, nước mát cho người tham gia giao thông đã nhân lên hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lúc 19 giờ 30 ngày 1/5, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế do Phó Trạm trưởng Hoàng Kim Hữu làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại Km859 quốc lộ 1A thì thấy 2 người (1 nam, 1 nữ) đang đi bộ trên đường, áo quần ướt do mưa.

Qua hỏi thăm, anh Hoàng Kim Hữu được biết 2 người là anh em, gồm Lê Anh Tuấn (sinh năm 1999, quê quán Phù Ninh, Phú Thọ) và Đào Thế Phương Châm (sinh năm 2004, quê quán Phan Rang, Ninh Thuận) làm công nhân ở Bình Phước, hết việc nên bị sa thải.

Hai anh em xin đi xe ra tới đèo Hải Vân thì bị đuổi xuống. Trên người các em còn 200.000 đồng nhưng đã bị móc túi mất khi ngủ qua đêm. Hai anh em đi bộ từ đèo xuống, cả ngày chưa ăn uống. Đến Km859 thì gặp tổ công tác.

Tổ công tác đã hỗ trợ cho 2 anh em ăn uống, kinh phí đi đường và đón xe cho các em về quê Phù Ninh, Phú Thọ.

Đây chỉ là một trong nhiều hành động đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Ngày 30/4, tài khoản Facebook có tên Trần Anh Tùng chia sẻ trên nhóm OFFB “giữa trưa nắng 42 độ Tết Độc lập được các anh Cảnh sát Giao thông cứu pha nhớ đời.”

Theo tài khoản này, trước đó, người này đi chống ồn gầm xe đã bỏ bộ kích ra ngoài và quên không cho vào xe. Ngày 30/4, xe anh bị nổ lốp, tìm bộ kích thì không thấy.

Giữa trưa đường vắng, đang loay hoay không biết làm thế nào thì anh gặp hai Cảnh sát giao thông đi tuần, các anh vừa cho mượn kích, vừa nhiệt tình thay lốp hộ.

“Thay xong hỏi các anh ở đội nào, đi lễ xong em qua cảm ơn thì các anh bảo không cần, cũng không hỏi được tên. Chúc các anh thượng lộ bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ,” tài xế này chia sẻ; đồng thời cho biết thêm, qua hỏi anh em chơi cùng thì hình như đoạn này thuộc quản lý của Đội 4 hay Đội 5 Phòng tuần tra cao tốc của Cục Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre phát nước miễn phí cho người dân. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/ TTXVN)

Cũng chia sẻ trên nhóm OFFB, sáng 28/4, tài khoản Facebook Nghĩa Đào viết: “Nghỉ lễ thuê xe về quê. Số nhọ hỏng xe cách Hà Nội 90km. Cả nhà đứng đường suốt 3 tiếng từ 6h30 đến 9h30. Gọi điện cho công ty thuê xe báo điều xe khác từ Hà Nội lên. Càng chờ càng mất hút. Mệt mỏi vì nóng nực thì gặp các đồng chí Cảnh sát giao thông dừng xe giúp đỡ đưa bớt phụ nữ, trẻ em về tạm trạm dừng nghỉ gần đó. Còn gọi thêm xe khách hỗ trợ chở cùng xe đặc chủng…”.

Thông tin này nhận được sự quan tâm tán thưởng của nhiều người, bày tỏ cảm ơn về hành động đẹp của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội Tuần tra kiểm soát số 3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 28/4, tại Km253 cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn Quốc lộ 45, tổ công tác của đơn vị đang trong quá trình tuần tra lưu động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện xe ô tô Transit 16 chỗ màu trắng gặp sự cố, dừng đỗ bên đường, cùng 8-10 người dân đang đứng trên đường cao tốc.

Khi biết chiếc xe bị hỏng không di chuyển được, nhận thấy thời tiết nắng nóng, không có nơi tránh nắng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ nhỏ và người già trên xe, tổ công tác đã đề nghị cho các cháu nhỏ và 1 cụ già trên 70 tuổi lên xe, di chuyển về trạm dừng nghỉ để đảm bảo sức khỏe, sau đó chờ xe tiếp viện đến tiếp tục hành trình.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khoảng 20 giờ ngày 27/4, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ do Thiếu tá Bùi Sơn Ngân làm tổ trưởng thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 70, địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Khi đi đến Km4+500, quốc lộ 70, tổ công tác thấy một phụ nữ bế một cháu bé đang khóc không ngớt và chân tay co giật đứng ở lề đường.

Tổ công tác dừng xe, người phụ nữ chạy lại xe Cảnh sát nhờ đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương, huyện Đoan Hùng. Tổ công tác đã dùng xe ôtô chuyên dụng tuần tra kiểm soát, khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã giảm sốt, không còn sốt cao, co giật.

Qua hỏi thăm, người phụ nữ cho biết tên là Lê Thị Dân, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại Khu 10, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, là bà ngoại của cháu Nguyễn Vũ Bảo Nhi.

Cháu Nhi hiện 18 tháng tuổi, bố mẹ đi làm xa, nhờ bà ngoại trông giúp. Cháu bị sốt cao, co giật cần đưa đi cấp cứu nhưng không gọi được xe để đưa cháu đi viện.

Bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn trương, nguy cấp, hình ảnh Cảnh sát giao thông đội nắng tặng khăn lạnh và nước mát cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường trong những ngày qua cũng nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an.

Dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ C của mùa hè, ngày 28/4, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, các chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Ban Công tác thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đội nắng để phát nước, mũ bảo hiểm cho trẻ em miễn phí, đồng hành hỗ trợ người dân về quê nghỉ lễ.

Những chai nước suối, những chiếc khăn lạnh được trao tận tay người dân khiến ai nấy đều cảm thấy mát lòng, mát dạ.

Thủ tướng: Cảnh sát giao thông cần chuyển từ kiểm soát sang giúp đỡ người dân Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lực lượng cảnh sát giao thông cần chuyển trạng thái từ kiểm soát sang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi.

Bên cạnh việc phát nước, khăn lạnh, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, khuyến cáo người dân “Đã uống rượu, bia không lái xe."

Những ngày qua, dòng người và phương tiện di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây tăng cao. Cùng với việc túc trực 100% quân số đảm bảo công tác điều hòa giao thông, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân bớt đi phần nào vất vả trên hành trình về quê.

Ngày 28/4, tại nút giao thông ngã tư Lương Phú, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh và Công an huyện Châu Thành phát hơn 5.000 chai nước cho người dân./.