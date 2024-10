Hoa hậu Quế Anh gây tiếc nuối tại vòng bán kết Miss Grand International 2024

Hình ảnh Quế Anh trong đêm bán kết Miss Grand International 2024.

Tối 22/10, vòng thi bán kết của Miss Grand International 2024 đã chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Khép lại sân khấu trình diễn trang phục swimsuit và dạ hội, 69 thí sinh đã trải qua ba nội dung trao giải tại 3 hạng mục bao gồm: Fan Vote (Bình chọn từ khán giả), Best Performance (Trình diễn xuất sắc nhất) và Grand Pageant’s Choice.

Sau đêm thi quan trọng, đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi ra về “trắng tay.” Trong khi đó, hai hạng mục Grand Fan Vote, Best Performance 2024 lần lượt được hội đồng giám khảo trao cho Miss Grand Myanmar (người đẹp Thae Su Nyein) và Miss Grand France (người đẹp Safiétou Kabengele). Đại diện đến từ Ấn Độ (người đẹp Rachel Gupta) nhận giải thưởng Grand Pageant’s Choice.

Trước đó, đêm bán kết bắt đầu với phần trình diễn áo tắm. Hoa hậu Quế Anh ghi điểm khi xuất hiện cùng layout tóc buộc cao, khác biệt so với hầu hết thí sinh còn lại. Trước bạn bè quốc tế, cô hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào.

Trên nền nhạc sôi động, hoa hậu sinh năm 2001 có những bước catwalk mạnh mẽ, năng lượng nhưng không kém phần uyển chuyển, phô diễn tối đa vẻ đẹp hình thể. Đại diện Việt Nam còn có màn tương tác thú vị với Venezuela, nhận được nhiều sự cổ vũ, ủng hộ của khán giả.

Ở phần thi dạ hội, Quế Anh gây ấn tượng với màn biến hình ngay trên sân khấu. Ban đầu, cô xuất hiện với chiếc váy màu đen, sau đó từ từ cởi bỏ lớp váy ngoài, để lộ đầm đuôi cá, xẻ tà cao với tông màu đỏ bắt mắt.

Quế Anh trong phần thi áo tắm.

Trang phục dạ hội của Quế Anh có tên gọi "Firegown” (áo choàng lửa) được nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn lấy cảm hứng từ sức mạnh và sự kiêu hãnh của ngọn lửa bừng sáng từ tro tàn. Điểm nhấn là phần 3D trên vai, tạo hiệu ứng ngọn lửa sống động. Thiết kế màu đỏ rực rỡ kết hợp cùng sắc vàng óng ánh. Phần họa tiết lửa uốn lượn được đính kết lấp lánh, ôm trọn đường cong quyến rũ đồng thời giúp Quế Anh khoe được đôi chân thon gọn.

Trong phần thi Trang phục dân tộc diễn ra vào ngày 20/10 trước đó, Quế Anh diện trang phục “Khảm xà cừ” của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ. Theo kết quả ban tổ chức vừa công bố, bộ trang phục này đã xuất sắc lọt top 10 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất, từng bước tiến gần hơn tới giải thưởng Best National Costume tại Miss Grand International năm nay.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Quế Anh cũng lọt Top 16 Country's Power of The Year, tiếp tục góp mặt ở vòng bình chọn thứ hai của hạng mục này. Tính đến hiện tại, thành tích Quế Anh đạt được tại cuộc thi bao gồm Top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn và Top 14 phần thi Grand Voice Awards.

Theo lịch trình đã công bố, đêm chung kết Miss Grand International 2024 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới./.