Thủ tướng: Cảnh sát giao thông cần chuyển từ kiểm soát sang giúp đỡ người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cũng nhân dịp sắp kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2024), chiều 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; đại diện lãnh đạo Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

Sự kiện được được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Cục Cảnh sát Giao thông ở Hà Nội, kết nối tới các điểm cầu tại trụ sở công an các huyện, thị xã, thành phố và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; với sự tham gia của gần 12.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông và lãnh đạo công an các cấp.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Nguyễn Văn Trung cho biết năm 2023, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Trung ương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông

Toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới tư duy, nhận thức và phương pháp tiếp cận về chức năng, nhiệm vụ, có những chuyển mình; đồng thời tạo được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, nhất là trong xử lý phương tiện vận tải quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, lấn làn, vượt đèn đỏ…

Đặc biệt, qua 3 tháng tổ chức đấu giá biển số xe ôtô, đã có hơn 15.000 biển đấu giá thành công với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng; tai nạn giao thông năm 2023 đã kéo giảm 1.284 vụ, tương đương 5,5%, giảm 1.912 người chết, tương đương giảm 14,1%.

Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn của nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết," tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm 3 không “không có vùng cấm-không ngoại lệ-không ngày nghỉ ”; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, với tinh thần “lúc dân cần là cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có cảnh sát giao thông."

Biểu dương lực lượng cảnh sát giao thông đã sẵn sàng thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 của nhân dân với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết," phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát Giao thông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng về cơ bản công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có trật tự, an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2023.

Để có được kết quả trên, lực lượng Công an Nhân dân đã vất vả thầm lặng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, “vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ”; sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân; có những cảnh sát giao thông hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh lực lượng cảnh sát giao thông; yêu cầu ngành công an và cảnh sát giao thông chăm lo công tác hậu phương, chế độ chính sách trong lực lượng, nhất là khi Tết đến, Xuân về.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua. Lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tham mưu cho các Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quan trọng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng đã lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai các phương thức hoạt động nghiệp vụ mới, trong đó đẩy mạnh Chuyển đổi Số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, trí tuệ thông minh, kết nối dữ liệu, nhất là trong quản lý phương tiện tham gia giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chỉ huy điều khiển giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm …

Lực lượng cảnh sát giao thông nhận diện đúng và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đặc biệt, lực lượng đã đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được giao như việc tổ chức đấu giá biển số xe ôtô; tăng cường thực hiện các biện pháp, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác quản lý, đăng ký phương tiện; xây dựng hình ảnh đẹp lực lượng cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân.

“Có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông gần dân, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường, trong mùa mưa lũ…, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiệm vụ đối với công tác công an là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong toàn lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tốt vai trò đôn đốc các ngành, các lực lượng khác triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; làm tốt tham mưu, tập trung hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Luật có hiệu lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai thực hiện các đề án, dự án tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa kỹ thuật, xây dựng các cơ sở dữ liệu…; xây dựng các đề án xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phương tiện, kỹ thuật để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

“Lực lượng cảnh sát giao thông phải là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông song cần chuyển trạng thái từ kiểm soát sang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết lực lượng cảnh sát giao thông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng người cảnh sát giao thông gương mẫu, quyết liệt, trong sáng và giữ gìn uy tín, giữ gìn hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách; giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn; không để xảy ra ùn tắc, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép; góp phần để mọi người dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng phát huy truyền thống 78 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành với nhiều chiến công, thành tích vẻ vang, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định vững chắc vị thế là lực lượng trực tiếp và giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, kỷ cương, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân./.

