Thiệt hại do bão Melissa gây ra tại khu vực Tây Caribe có thể lên tới 52 tỷ USD

Bão Melissa, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Caribe, đã bắt đầu tan và thành áp thấp hậu nhiệt đới vào ngày 31/10 sau khi tàn phá Jamaica và Cuba, gây mưa lớn xối xả tại Haiti, và cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người trên toàn khu vực.

Cơn bão này được các nhà khoa học đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực Tây Caribe, với cường độ gia tăng nhanh chóng.

Công ty dự báo thời tiết AccuWeather ước tính tổng thiệt hại kinh tế do Melissa gây ra tại khu vực Tây Caribe có thể lên tới 48-52 tỷ USD.

Melissa đổ bộ vào phía Tây Nam Jamaica ngày 30/10 với cường độ bão cấp 5. Đây là cơn bão lớn đầu tiên tấn công trực tiếp đảo quốc này kể từ năm 1988 và là cơn bão mạnh nhất lịch sử quốc gia này.

Chính phủ Jamaica đã xác nhận ít nhất 19 người thiệt mạng (tính đến ngày 31/10), đồng thời cảnh báo con số này có thể tăng lên do một số trường hợp chờ xác nhận bổ sung.

Vùng phía Tây Jamaica bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người vẫn bị cô lập do mất điện và thông tin liên lạc.

Bộ trưởng Thông tin Jamaica Dana Morris Dixon cho biết mức độ tàn phá ở phía Tây là không thể tưởng tượng được. Khoảng 462.000 người vẫn bị mất điện và các đợt phân phát thực phẩm khẩn cấp đã bắt đầu.

Giới chức địa phương Jamaica mô tả thị trấn cảng phía Tây Bắc Falmouth giống như "một quả bom đã phát nổ" với các tòa nhà quan trọng như trụ sở thành phố, nhà an dưỡng và tòa án đều bị phá hủy.

Sân bay quốc tế Kingston đã hoạt động trở lại từ ngày 30/10 và đón 13 chuyến bay cứu trợ. Ít nhất 20 chuyến dự kiến đến trong ngày 31/10. Mỹ đang gửi máy bay trực thăng cỡ lớn để hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân.

Melissa tấn công Cuba với sức gió bão cấp 3, gây mưa lớn chưa từng có với lượng mưa khoảng 380mm ở một số khu vực phía Đông.

Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào nhờ nỗ lực di tản 735.000 người trước bão, cơn bão đã gây ra thiệt hại lớn về nhà cửa, đường sá và mùa màng.

Sông Rio Cauto, con sông dài nhất Cuba, đã tràn bờ, gây lũ lụt chưa từng có, có nơi nước dâng gần đến mái nhà. Lũ lụt đã làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối thủ đô La Habana với các thành phố phía Đông như Santiago, Bayamo và Guantanamo.

Nhiều quốc gia, trong đó có Venezuela và các cơ quan Liên hợp quốc, đã đề nghị hỗ trợ cho Cuba. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, phía Cuba cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra đề nghị cụ thể hay chi tiết nào.

Tại Haiti, bão không đổ bộ trực tiếp nhưng gây mưa lớn xối xả. Các nhà chức trách báo cáo ít nhất 31 người thiệt mạng và 20 người mất tích. Trong số đó, có ít nhất 23 người thiệt mạng tại thị trấn phía Nam Petit-Goave khi một con sông bị vỡ bờ.

Ngoài thiệt hại về người và của, nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả, vốn đã tái xuất hiện tại Haiti vào năm 2022 và lây lan qua nguồn nước bị ô nhiễm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia giàu, gây ô nhiễm nặng, cung cấp viện trợ hoặc xóa nợ cho các quốc gia Caribe đang phải đối mặt với sự gia tăng tần suất và cường độ của các cơn bão do biến đổi khí hậu./.

Bão Melissa càn quét các đảo quốc Caribe, gần 50 người thiệt mạng Mỹ đã triển khai các đội cứu hộ và ứng phó thảm họa tới Dominicana, Jamaica, Bahamas và Haiti trong khi Anh cũng công bố gói viện trợ khẩn cấp tổng trị giá 7,5 triệu bảng Anh cho khu vực Caribe.