Cuba tiếp tục lên án hành vi Mỹ gây sức ép lên các đồng minh

Ngày 7/10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã lên án hành vi thù địch của Mỹ khi gây sức ép lên các đồng minh và làm suy yếu sự ủng hộ đối với nghị quyết phản đối lệnh cấm vận Cuba tại Liên hợp quốc.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bruno Rodríguez tuyên bố rằng mục tiêu của hành vi này là tìm cách lừa dối cộng đồng quốc tế và che giấu những tổn hại nghiêm trọng gây ra cho các gia đình Cuba.

Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết liên quan tới Cuba vào ngày 28 và 29/10, khi đảo quốc này trình bày bản cập nhật về "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt."

Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho nước này.

Phát biểu với báo giới về báo cáo của Cuba liên quan đến tác động do các lệnh cấm vận của Mỹ trong thời gian từ 3/2024 đến tháng 2/2025, Ngoại trưởng Parrilla nhấn mạnh không bao giờ có thể định lượng được đầy đủ các ảnh hưởng từ chính sách này của Mỹ, bởi có những thiệt hại không thể quy đổi thành con số như những tác động về mặt tâm lý và cảm xúc. Tất cả những điều này thể hiện cái giá quá đắt mà Cuba đã phải trả do hành vi trừng phạt của Mỹ trong hơn 60 năm qua.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba, con số thiệt hại có thể đo đếm được trong năm 2024 ước tính lên tới 7,556 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm trước đó. Điều này cho thấy sự gia tăng trong chính sách thù địch đối với Cuba và gây tác động toàn diện đến người dân nước này.

Ngoại trưởng Parrilla khẳng định nếu không có sự bao vây, cấm vận của Mỹ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba có thể tăng 9,2% trong năm qua.

Ngoại trưởng Parrilla cho biết trong hai ngày 28-29/10 tới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ xem xét dự thảo nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”./.

