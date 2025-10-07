Thế giới

Châu Âu

Hạ viện Nga phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba

Duma Quốc gia Nga phê chuẩn thỏa thuận quân sự với Cuba, củng cố quan hệ song phương, xác định mục tiêu hợp tác và đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga tại đảo quốc Caribe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Cuba Miguel Diaz-Canel tại Moskva ngày 29/10/2019. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Cuba Miguel Diaz-Canel tại Moskva ngày 29/10/2019. (Ảnh: Reuters)

Theo RIA Novosti, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 7/10 đã phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Cuba về hợp tác quân sự.

Theo văn kiện được phê chuẩn, thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba về hợp tác quân sự được ký tại La Habana vào ngày 13/3/2025 và tại Moskva vào ngày 19/3/2025.

Bản thuyết minh kèm theo dự thảo nêu rõ việc phê chuẩn thỏa thuận này sẽ góp phần phát triển và tăng cường hợp tác giữa Nga và Cuba trong lĩnh vực quân sự, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để xác định mục tiêu, định hướng và hình thức hợp tác quân sự song phương, đồng thời bảo vệ quyền lợi của công dân Nga khi thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận này khỏi phạm vi tài phán của Cuba./.

(Vietnam+)
#Nga #Cuba #hợp tác quân sự #Hạ viện Nga #Thỏa thuận quân sự #Liên minh Nga-Cuba #Hợp tác quốc phòng Cuba Nga
