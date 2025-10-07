Hạ viện Nga phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba

Theo RIA Novosti, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 7/10 đã phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Cuba về hợp tác quân sự.

Theo văn kiện được phê chuẩn, thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba về hợp tác quân sự được ký tại La Habana vào ngày 13/3/2025 và tại Moskva vào ngày 19/3/2025.

Bản thuyết minh kèm theo dự thảo nêu rõ việc phê chuẩn thỏa thuận này sẽ góp phần phát triển và tăng cường hợp tác giữa Nga và Cuba trong lĩnh vực quân sự, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để xác định mục tiêu, định hướng và hình thức hợp tác quân sự song phương, đồng thời bảo vệ quyền lợi của công dân Nga khi thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận này khỏi phạm vi tài phán của Cuba./.

