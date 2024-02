Quan chức Nga và Cuba thảo luận về hợp tác song phương và an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero tại cuộc gặp ở Moskva ngày 14/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters/TASS, hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 27/2, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã có cuộc gặp nguyên Chủ tịch Cuba Raul Castro để thảo luận về hợp tác an ninh.

Cùng ngày, tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã tiếp ông Patrushev đang ở thăm và hai quan chức đã thảo luận về hợp tác song phương.

Hội đồng An ninh Nga ra thông cáo cho hay: "Tại La Habana, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolay Patrushev đã được Chủ tịch Cuba tiếp đón. Hai bên thảo luận về hợp tác thực chất giữa Nga và Cuba trong các lĩnh vực như an ninh, kinh tế và văn hóa."

Theo thông cáo, nhà lãnh đạo Cuba và quan chức an ninh hàng đầu của Nga "nhấn mạnh rằng Nga và Cuba là các đồng minh đáng tin cậy khi họ duy trì sự tương tác nhiều mặt trong khi theo đuổi lộ trình làm sâu sắc thêm mối quan hệ Nga-Cuba."

Trước đó, ngày 19/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ cấp cho La Habana 2 khoản tín dụng để mua các sản phẩm dầu mỏ và thực phẩm.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại La Habana nhân chuyến thăm chính thức Cuba, ông Lavrov cho biết các thỏa thuận tương ứng đang được hai bên triển khai.

Cuba và Nga nối lại đường bay thẳng La Habana-Moskva sau thời gian gián đoạn Chiếc Boeing 777-300ER của Rossiya, Công ty con của Hãng Hàng không Nga Aeroflot, đã hạ cánh xuống Sân bay José Martí ở thủ đô La Habana của Cuba ngày 24/12 với hơn 300 hành khách.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Ủy ban liên Chính phủ Nga và Cuba sẽ nhóm họp trong nửa đầu năm nay để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng cùng nhiều nội dung khác.

Bên cạnh đó, ông Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez, trong đó hai bên nêu bật mối quan hệ song phương “tuyệt vời”./.