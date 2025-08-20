Nhà báo Cuba: Cách mạng tháng Tám là nguồn cảm hứng cho phong trào giành độc lập trên thế giới

Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một tấm gương cho toàn thế giới, cho tất cả các quốc gia đang chịu sự thống trị của các cường quốc lúc bấy giờ, đặc biệt là ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Nhà báo Norland Rosendo González, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn quốc gia Cuba (ACN) đã nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Nhà báo Norland cho biết Cách mạng tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 cũng là nguồn cảm hứng, là động lực thúc đẩy nhiều quốc gia, nhiều phong trào giải phóng mình khỏi ách thực dân và giành độc lập.

Nói cách khác, Việt Nam đã có đóng góp to lớn cho lịch sử nhân loại trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nền tảng để nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trên mọi mặt trận, từ giải phóng, giành độc lập, thống nhất đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Việt Nam đã vươn mình từ một nước phong kiến, thuộc địa, nghèo nàn và lạc hậu, trở thành một nền kinh tế vững chắc, có những bước tiến mạnh mẽ và ngày nay là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tốt nhất thế giới.

Những thành công trên thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với khả năng thích ứng với các bối cảnh khác nhau ngay từ những năm 1980 trở đi để dẫn dắt đất nước phát triển kinh tế. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Theo nhà báo Norland, những bài học kinh nghiệm và thực tiễn trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 80 năm qua của Việt Nam luôn được đánh giá cao trong cả các diễn đàn kinh tế, chính trị, cũng như các diễn đàn tư tưởng trên toàn thế giới.

Tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế luôn được đánh giá cao, bởi ý nghĩa của cuộc cách mạng mà Việt Nam đã làm được đối với những người bảo vệ chính nghĩa trên toàn thế giới./.

