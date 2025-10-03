Cuba kỳ vọng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, cũng là nhà đầu tư chủ chốt của Cuba. Trong chiến lược khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, Cuba kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng phát triển như nông nghiệp, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, dược phẩm, du lịch, công nghệ,…

Đây là nội dung được lãnh đạo Cuba thông tin tại "Buổi gặp gỡ giữa Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba và Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" ngày 3/10.

Ông Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba, cho biết: Sau thời gian bị bao vây cấm vận, nền kinh tế Cuba chịu thiệt hại lớn và đang gặp khó khăn.

Trước bối cảnh đó, Cuba đã ban hành một loạt biện pháp khuyến khích đầu tư nằm ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội của Cuba đến năm 2030.

Mục tiêu là góp phần đưa Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, cấp vốn và thanh khoản ngoại tệ.

Để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba, điều quan trọng là doanh nghiệp đã và đang hiện diện tại thị trường này phải hoạt động hiệu quả.

Chính phủ Cuba đang tích cực xem xét, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt về tài chính. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà sẽ được xử lý trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Hiện nay, mô hình thí điểm hợp tác sản xuất lúa gạo của Việt Nam đã được triển khai với diện tích hơn 1.000 ha, áp dụng giống, vật tư và kỹ thuật canh tác từ Việt Nam, đạt năng suất 7,3 tấn/ha.

Thời gian tới, Cuba mong muốn có thể nhân rộng mô hình canh tác này để cải thiện năng suất lúa của người dân trên cả nước, chủ động đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (giữa) phát biểu tại buổi hặp gỡ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cuba đã cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp miễn phí, không thu tiền; hiện còn rất nhiều diện tích đất bỏ hoang, sẵn sàng giao cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác.

Ngoài lúa gạo, có thể phát triển trồng cây có hạt, cây lương thực làm thức ăn chăn nuôi, nếu hiệu quả sẽ tiến tới đầu tư sản xuất phân bón. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất tại Cuba không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân Cuba mà còn có thể mở rộng xuất khẩu sang các nước khu vực Caribbean và và Mỹ Latinh.

Theo ông Esteban Lazo Hernández, bên cạnh nông nghiệp, nhiều lĩnh vực khác tại Cuba cũng mở ra tiềm năng hợp tác đầu tư như dược phẩm, công nghệ sinh học, y tế, viễn thông, xây dựng, công nghệ cao và chuyển đổi số.

Cuba cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản và xây dựng cơ chế tỷ giá phù hợp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Song song đó, Cuba mong muốn học tập kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển điện mặt trời cho hộ gia đình, từ đó thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Việt Nam và Cuba tuy xa cách về địa lý nhưng luôn gần gũi về tình cảm, lý tưởng và sự gắn kết lịch sử. Tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước suốt 65 năm qua đã trở thành biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Ngày nay, hai nước lại có cơ hội cùng nhau vun đắp, đưa mối quan hệ đặc biệt đó phát triển lên tầm cao mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cuba là thị trường có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và du lịch. Với vị trí chiến lược tại khu vực Caribe, Cuba có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Mỹ Latinh. Đồng thời, Cuba cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và ban hành nhiều chính sách ưu đãi, mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân và quốc tế.

Bên cạnh đó, cần nhìn nhận rằng quá trình xúc tiến và triển khai các dự án đầu tư tại Cuba hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức. Đó là những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, phương thức thanh toán quốc tế, cơ sở hạ tầng, cũng như tác động khách quan từ tình hình kinh tế thế giới và các yếu tố chính trị-thương mại toàn cầu.

Vì vậy, vai trò của cơ quan xúc tiến đầu tư hai nước càng trở nên quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng các dự án để đi vào hoạt động hiệu quả, bền vững.

"Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đồng hành, làm cầu nối để doanh nghiệp hai bên có thể tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và từng bước hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác đầu tư. Với quyết tâm chính trị cao từ Lãnh đạo hai nước, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp cùng tình hữu nghị truyền thống bền chặt, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Cuba chắc chắn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới." ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Là một trong những nhà đầu tư lớn của Việt Nam với gần 30 năm hoạt động tại Cuba, ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình, cho biết: Công ty đã hoạt động thương mại tại thị trường Cuba từ năm 1998; đến năm 2015 bắt đầu đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng tại đây.

Đến nay, Thái Bình đang có 3 nhà máy sản xuất với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD và tiếp tục xúc tiến triển khai các dự án khá như đầu tư chuỗi siêu thị, nhà máy sản xuất mỳ ăn liền và trồng lúa công nghệ cao. Mục tiêu của Thái Bình đến năm 2030 là mở rộng diện tích canh tác lúa tại Cuba lên 25.000ha.

Theo ông Trần Thanh Tú, lý do mà ông chọn Cuba để đầu tư và gắn bó lâu dài xuất phá từ tình cảm, sự chân thành của người dân Cuba dành cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhà nước Cuba cũng đang có những cải cách mạnh mẽ về mặt cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này đầu tư, phát triển thị trường vào Cuba, tạo bước đệm để tiếp cận sâu hơn khu vực Nam Mỹ còn nhiều dư địa phát triển./.

