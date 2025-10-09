Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp thuộc Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Phân ban Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thư ký Phân ban Việt Nam là cán bộ cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên thường trực của Phân ban gồm: Đại diện cấp Cục/Vụ của các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tùy theo nội dung của từng kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp, Chủ tịch Phân ban có thể mời đại diện các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tham gia.

Cơ quan chủ trì Phân ban là Bộ Công Thương. Bộ phận giúp việc của Phân ban Việt Nam đặt tại Bộ Công Thương. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Phân ban Việt Nam quyết định. Quyết định nêu rõ khi cần thiết, có thể thành lập các tiểu ban, nhóm công tác tùy theo nhu cầu hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp.

Các thành viên Phân ban Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Chủ tịch Phân ban Việt Nam sử dụng con dấu của Bộ Công Thương trong giao dịch hành chính.

Việt Nam-Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Với sự hợp tác chặt chẽ, thương mại giữa hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Cuba dao động trong khoảng hơn 100 triệu USD mỗi năm.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 của Cuba với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 134,7 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Cuba 133,36 triệu USD, tăng 184,3% và nhập khẩu từ Cuba 1,33 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba bao gồm gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, gia dụng, văn phòng phẩm… Nổi bật nhất là gạo, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phân bón và thiết bị y tế.

Gạo là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược, giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, các sản phẩm như ximăng, thép và các mặt hàng dệt may cũng có nhu cầu cao tại thị trường Cuba.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Cuba các sản phẩm có thế mạnh như dược phẩm, vaccine, than hoạt tính và rượu rum. Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ sinh học và y dược của Cuba rất phát triển, với nhiều sản phẩm có giá trị cao được Việt Nam tin dùng.

Đồng thời, Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất khu vực châu Á tại Cuba với 5 dự án lớn, trong đó có dự án nhượng quyền khai thác có thời hạn đầu tiên của Cuba cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Việt Nam.

Việt Nam và Cuba đã ký kết nhiều hiệp định thương mại quan trọng, trong đó đáng chú ý là Hiệp định Thương mại song phương năm 2018, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước./.

Quan hệ Việt Nam-Cuba bước vào kỷ nguyên mới trên nền tảng đoàn kết đặc biệt Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh dấu bước tiến quan trọng, củng cố cơ chế hợp tác nghị viện và mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, nông nghiệp giữa hai nước.