Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba góp phần thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, vốn luôn được hai nước hết sức coi trọng.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9-5/10/2025.

Đây là lần thứ 5 đồng chí Esteban Lazo Hernández có chuyến thăm tới Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Chuyến thăm lần này góp phần thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, vốn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước hết sức coi trọng, không ngừng vun đắp và phát triển trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Nghị viện./.