Doanh nghiệp Việt Nam cam kết đầu tư lâu dài, mở rộng hiện diện tại Cuba

Ngày 25/11, thay mặt các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba, Tổng công ty Thái Bình đã long trọng tổ chức Ngày Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 41 (FIHAV 2025) nhằm tái khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-Cuba và cam kết đầu tư lâu dài tại đảo quốc Caribe này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2025), với sự tham gia của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga, Bộ trưởng Công nghiệp Eloy Álvarez Martínez, các quan chức sở tại, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và cộng đồng doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức kinh tế quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Quang Long tái khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tổng công ty Thái Bình nói riêng tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất ở Cuba, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ, 2 từ trái sang) cũng các quan khách tại sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Bình Trần Ngọc Thuận chia sẻ về hành trình gần 30 năm hoạt động tại Cuba và mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Ông cho biết hiện nay, Tổng công ty Thái Bình đang triển khai 4 dự án với tổng giá trị hơn 43 triệu USD. Nổi bật là các dự án nhà máy TBFood, Cửa hàng bán buôn bán lẻ TBMex và dự án trồng lúa TBAgri.

Tổng công ty đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái có thể đóng góp vào an ninh lương thực, cung cấp sản phẩm thiết yếu với giá hợp lý và mở rộng năng lực sản xuất tại Cuba.

Nhân dịp này, ông Trần Ngọc Thuận kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Cuba, một thị trường đầy tiềm năng để hướng tới mục tiêu đạt 500 triệu USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga đánh giá cao sự hiện diện ổn định của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn và là nhà đầu tư hàng đầu của châu Á vào Cuba, với nhiều dự án thành công tại Đặc khu Phát triển Mariel.

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga đánh giá cao các nhà đầu tư Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ông trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba và cảm ơn Tổng công ty Thái Bình đã hỗ trợ 5 container hàng thiết yếu trị giá 200.000 USD giúp người dân miền Đông của đảo quốc này bị ảnh hưởng bởi bão Melissa.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva Fraga, Đại sứ Lê Quang Long cùng đại diện Tổng công ty Thái Bình cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam và tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng và đầu tư công nghiệp.

Các sản phẩm gạo, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, gia cầm của công ty Agri VMA tại FIHAV 2025. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

FIHAV 2025 diễn ra từ ngày 24-29/11 tại Trung tâm Triển lãm ExpoCuba ở thủ đô La Habana, chào đón đại diện từ hơn 47 quốc gia, Liên minh châu Âu (EU), các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, cùng nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam như ViMariel (khu công nghiệp do Tổng công ty Viglacera đầu tư tại Cuba), Agri VMA (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi và dự án sản xuất lúa gạo) và Tổng công ty Thái Bình mang đến Hội chợ những sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống và sản xuất nông nghiệp tại Cuba như gạo, sữa, mỳ ăn liền, bỉm tã lót, bột giặt, chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, phân bón và thuốc trừ sâu…/.

