Tình hữu nghị Cuba-Việt Nam dưới góc nhìn của những người bạn Italy

Tối 4/11, Nhà xuất bản Anteo Edizioni và Đại sứ quán Cuba tại Italy đã tổ chức lễ giới thiệu bản dịch tiếng Italy của cuốn sách “Fidel Castro Ruz - Một cuộc cách mạng chỉ có thể là đứa con của văn hóa và những lý tưởng” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro.

Tham dự có Đại sứ Cuba, bà Mirta Granda Averhoff, ông Stefano Bonilauri, Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni và ông Giulio Chinappi, dịch giả của cuốn sách và hơn 40 khách mời.

Cuốn sách, với nội dung là những phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro tại Đại sảnh Trường Đại học Trung tâm Venezuela, ngày 3/2/1999 nhân lễ nhậm chức của Tổng thống Hugo Chavez, được Nhà xuất bản Anteo Edizioni in xong vào tháng 9/2025.

Đây là nhà xuất bản đã phát hành các bản dịch tiếng Italy nhiều cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Stefano Bonilauri, người được nhận giải A Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 4 năm 2024, đánh giá Cuba - một đảo quốc nhỏ, biệt lập - đã kiên cường chống lại Chủ nghĩa Đế quốc cho đến tận ngày nay. Chủ tịch Fidel đã mang đến hy vọng, kể cả cho những người Italy. Fidel cũng đã đúng trong việc dự báo Mỹ sẽ không còn là siêu cường duy nhất trên thế giới.

Theo ông, Việt Nam là một bài học kinh nghiệm về tự cải cách và chỉ có chủ nghĩa xã hội là học thuyết chính trị đúng đắn ngày nay.

Ông Stefano Bonilauri - Giám đốc NXB Anteo Edizioni tại lễ ra mắt sách. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Trong buổi lễ giới thiệu sách này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Giulio Chinappi, người đã thăm cả Việt Nam và Cuba. Ông Chinappi nhận định các cuộc cách mạng Cuba và Việt Nam đã dẫn dắt cả hai nước tiếp tục con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội cho đến ngày nay, vẫn kiên cường chống chọi sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, rằng hai nước đã hóa giải chủ nghĩa đế quốc và thực dân theo cách riêng của mình, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước.

Ông Chinappi cũng đề cập việc Cuba và Việt Nam đã vun đắp một tình hữu nghị lịch sử, bắt đầu dưới sự lãnh đạo Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nói: “Ví dụ điển hình là việc Fidel Castro là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất đến mặt trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, và tình bạn này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, ở cả cấp nhà nước, cấp đảng và cả cấp nhân dân. Gần đây nhất, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động gây quỹ đoàn kết lớn để hỗ trợ Cuba - vốn đang ở trong thời điểm khó khăn do lệnh cấm vận kinh tế và thương mại do Mỹ áp đặt. Ông hy vọng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Cuba trong những năm tới về mặt kinh tế.

Ông cho biết người dân Italy thực sự luôn đoàn kết với các cuộc cách mạng Cuba và Việt Nam. Ví dụ, trong thời gian Việt Nam chống Mỹ, người Italy thường biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam, trong khi tại Italy cũng luôn có những sáng kiến đoàn kết với người dân Cuba, "những người đã chọn chủ nghĩa xã hội."

Về phần mình, ông Daniele Dall’Aglio, nhà hoạt động chính trị tại thành phố Reggio Emilia chia sẻ cách mạng Cuba và Việt Nam là những ví dụ cho các phong trào cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Italy và là nguồn cảm hứng cho tất cả những người muốn chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc và chống áp bức, bóc lột trên thế giới.

Ông cho biết: “Những cuộc đấu tranh này là nguồn cảm hứng để những người cộng sản Italy nhìn lại hiện thực về chặng đường đã qua của chủ nghĩa đa phương, của việc vượt qua ký ức sau sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi tin rằng hành trình này đến nay vẫn là hy vọng cho các quốc gia và cho tất cả các dân tộc trên thế giới yêu chuộng tự do, chủ quyền, bình đẳng, là nguồn cảm hứng cho tương lai về công lý trong nước cũng như quốc tế”./.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với Cuba và mọi biện pháp cấm vận Cuba cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện.