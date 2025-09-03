Ban hành Quy chế ngăn chặn việc tài trợ xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố

Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Đây là một trong những nội dung chính của Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố theo Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10/2025, quy định nguyên tắc, mục đích, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Mục đích phối hợp nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, kịp thời; tăng cường trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Việc phối hợp được thực hiện thông qua các hình thức: Công văn, thư điện tử, điện thoại, fax; tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến; tổ chức kiểm tra liên ngành và các hình thức phối hợp khác. Hình thức phối hợp được lựa chọn phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung, điều kiện cụ thể.

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành liên quan trong 06 nội dung chính về: trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; thông tin, tuyên truyền; kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh; thực hiện trì hoãn giao dịch; phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố; thực hiện hợp tác quốc tế.

Phối hợp cung cấp thông tin cảnh báo về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố

Về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm, định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trao đổi, cung cấp cho các bộ, cơ quan này những thông tin có tính chất cảnh báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin về vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì căn cứ quy định pháp luật và yêu cầu công tác điều tra, xử lý vụ án để trao đổi, cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Khối nam chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh trên tuyến phố Văn Cao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngoài ra, căn cứ tình hình, yêu cầu thực tiễn, kịp thời trao đổi, cung cấp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan thông tin phản ánh về lỗ hổng pháp lý và sơ hở, thiếu sót, bất cập trong thực hiện quản lý nhà nước, kiểm soát giao dịch tiền, tài sản để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật. Căn cứ yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc, trao đổi, cung cấp ngay cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đó nhận tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, định kỳ hằng năm hoặc khi có đề nghị của tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác, chỉ đạo cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, cơ quan phòng, chống khủng bố trao đổi, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân này thông tin, tài liệu hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch của khách hàng có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Hồ sơ, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các hoạt động khác; thông tin, tài liệu khác trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Đồng thời, chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính cung cấp dữ liệu giao dịch, tài sản số liên quan an ninh quốc gia trong thời hạn 10 ngày

Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; tài khoản, giao dịch tài sản số trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và tài sản số khác của khách hàng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngay sau khi phát hiện thông tin, tài liệu về vụ việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông chuyển tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông hoặc các hoạt động khác.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đối với những thông tin chưa được xác minh thì cơ quan trao đổi, cung cấp thông tin phải nêu rõ là thông tin chưa xác minh và có trách nhiệm phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung thông tin chưa xác minh. Kết quả xử lý thông tin sau xác minh phải trao đổi cho cơ quan cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Phối hợp tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn tài trợ khủng bố

Về phối hợp thông tin, tuyên truyền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm, định kỳ hằng năm và khi có đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan cung cấp thông tin; phối hợp, hướng dẫn các bộ, cơ quan, tổ chức này thực hiện thông tin, tuyên truyền về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Diễn tập nội dung đánh bắt đối tượng khủng bố và giải cứu con tin trên phương tiện giao thông đường bộ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Nội dung thông tin, tuyên truyền gồm: Nguy cơ, diễn biến, tình hình; âm mưu, phương thức, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố; biện pháp, kinh nghiệm, chính sách, pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố; các nội dung cần thiết khác để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Hình thức thông tin, tuyên truyền gồm: Họp báo, thông cáo báo chí; đăng tải thông tin trên các trang thông tin điện tử; phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tập huấn và các hình thức khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố mang lại hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thông tin, tuyên truyền về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác có trách nhiệm phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố./.

