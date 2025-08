Phát huy sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh biên giới quốc gia

Trong ngày 4-5/8, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hai Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây.

Việc hợp nhất không chỉ là sự kết nối về mặt tổ chức, hành chính mà điều quan trọng là làm sâu sắc hơn để tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên giới toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đại hội nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chỉ định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 21 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đại hội xác định các khâu đột phá: nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện công tác quân sự-quốc phòng địa phương, công tác biên phòng, bảo đảm công tác quân sự-quốc phòng vững mạnh ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang.

Các đại biểu tham luận, nêu ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, đặc biệt là khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Tài Huy, Phó tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) cho biết nhiệm kỳ qua, Bộ đội Biên phòng luôn nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh trên biên giới.

Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuần tra song phương, bảo vệ an toàn đường biên, hệ thống mốc quốc giới, không để xảy ra các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Lực lượng biên phòng đã đổi mới, sáng tạo trong công tác đối ngoại biên phòng với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng.

Ban Chỉ huy và các Đồn Biên phòng đã tổ chức hơn 180 lần hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn trong các dịp lễ, Tết để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với lực lượng vũ trang các nước láng giềng.

Đồng Nai có gần 260km đường biên giới với các nước láng giềng, vì vậy, lực lượng vũ trang dọc tuyến biên giới cần tích cực tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai đã chủ động làm tốt công tác tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, công tác biên phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới quốc gia...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn dân “mẫu mực, tiêu biểu," hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng tiềm lực quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ toàn diện, vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận định, đánh giá, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia./.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh Theo Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, sau sáp nhập, Gia Lai mới là địa bàn rộng lớn (thứ 2 cả nước) có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, văn hóa và quốc phòng an ninh.