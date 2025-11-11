Tổng Bí thư Tô Lâm: An ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia

Chiều 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 70 tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, đại diện lãnh đạo, các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới," ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước - lực lượng được thành lập trên cơ sở kiện toàn thống nhất tổ chức của ba lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, khẳng định là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tiêu biểu đã báo cáo những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung về hỗ trợ phương tiện, xăng xe khi thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách khác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp mặt đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn quốc; chúc các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ở ngõ xóm, làng bản, nơi cư trú mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Tổng Bí thư bày tỏ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị; chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngăn chặn kịp thời các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại khó khăn của bản thân, gia đình, cùng chính quyền địa phương và Công an xã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được nhân dân đánh giá cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh an ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác này, Đảng, Nhà nước đã quyết định thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, những đồng chí có ưu thế là người địa phương, có quá trình công tác lâu dài, gắn bó với địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc đặc điểm tình hình dân cư, am hiểu phong tục, tập quán; với nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong năm vừa qua, an ninh cơ sở được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất; trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà điển hình là 70 tập thể, cá nhân dự buổi gặp mặt hôm nay đã đạt được trong thời gian qua.

Biểu dương Bộ Công an đã kịp thời tổng kết, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chăm lo để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tổng Bí thư lưu ý tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Bộ Công an cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn; trên cơ sở điều kiện kinh tế của địa phương, từng bước quan tâm, hỗ trợ chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy thành tích kết quả, Tổng Bí thư mong muốn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục vận động nhân dân hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật khác; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phối hợp với lực lượng công an giúp dân, nhất là trong những lúc hiểm nguy, gian khó, trong thiên tai, bão lũ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Với những thành tích, kết quả bước đầu đã đạt được, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Công an cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh cơ sở, bảo vệ và phục vụ nhân dân./.

Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Chiều 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thân mật các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.